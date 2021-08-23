Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 августа 2021: больше 130 человек заражаются в сутки

Общее количество заразившихся амурчан с начала пандемии выросло до 30 733 Фото: Правительство Амурской области

В Приамурье продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За сутки традиционно регистрируется более 130 случаев COVID-19.

Так, за 22 августа зафиксировали 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на официальном сайте мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф.

По официальной информации, за последние сутки 58 человек выздоровели. К сожалению, от ковида скончались ещё три пациента.

Таким образом, общее количество заразившихся амурчан с начала пандемии выросло до 30 733. Из них 26 073 выздоровели, 378 умерли.