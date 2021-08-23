Вернутся ли бездомные собаки в приют в Игнатьеве?

Восстановлению здание долгожданного приюта для животных не подлежит Фото: Нина СТЕЛЬМАХОВА

Первая волна паводка в Амурской области нанесла значительный урон не только людям, но и животным. В частности, приют для собак, открывшийся в селе Игнатьево не так давно, был полностью разрушен. Неужели вопрос с безнадзорными собаками вновь открыт? Это выясняла «Комсомолка».

Ждать, что после того как вода спадет, приют вновь восстанет в прежнем виде, конечно, было наивно Фото: https://www.instagram.com/priutignatevo/

Как карточный домик

Еще в пик прохождения паводка в регионе в социальных сетях амурчане делились фотографиями, на которых был виден масштаб наводнения. Кадры показывали страшную картину: здание приюта полностью ушло под воду, виден лишь кусочек крыши.

Тогда амурчане переживали больше за собак: а где они? Неужели утонули там, в заточении? Администрация Благовещенска долгое время не комментировала этот вопрос, но потом ответила: животные расположились в селе Волково. Отлов собак временно приостановили - в новом месте не было карантинной зоны, в которой по правилам должны размещаться вновь прибывшие животные.

Ждать, что после того как вода спадет, приют вновь восстанет в прежнем виде, конечно, было наивно. Но масштаб последствий оказался куда серьезнее. Об этом рассказали (и показали) благовещенские зоозащитники, которые отправились на место. Волонтеры отмечают, что здание приюта сложилось, как карточный домик. Действительно, стены обвалились, а вокруг валялись обломки постройки.

- После того как сошла вода, крыша отделилась от стен, стены покосились, разошлись, - рассказала волонтер Нина Стельмахова, которая посетила место бывшего приюта. - На сегодняшний день свозить отловленных животных некуда. Отлов приостановлен. На месте сейчас работает сторож, который следит за тем, чтобы мародеры не растащили оставшиеся стройматериалы. В помещении опасно ходить, потому что в любой момент крыша может обрушиться.

Ничего не знали

Прошел уже месяц, а о том, что будет с приютом дальше, так ничего и неизвестно. О судьбе здания мы спросили у администрации Благовещенска. Первый и вполне логичный вопрос, который был задан мэрии, звучал так: почему при строительстве здания не учли тот факт, что территорию затапливает? Явно же, не в первый раз такое произошло! На это управление ЖКХ администрации города дало вот такой ответ:

- В мае текущего года на территории Амурской области в результате прохождения циклонов наблюдались осадки различной интенсивности, которые привели к подъему воды в реках (постановлением администрации Благовещенского района от 21 июня на территории Благовещенского района был введен режим чрезвычайной ситуации). Паводковая ситуация, сложившаяся на территории Благовещенского района, привела к разрушению зданий приюта для животных без владельцев в селе Игнатьево.

При этом в мэрии отметили, что у них не было информации о затоплении территории, на которой находился приют, в результате наводнений прошлых лет.

Восстановлению не подлежит

Кроме того, на месте поработала специальная комиссия. Ее специалисты оценили техническое состояние зданий и сделали вывод об «экономической нецелесообразности» их восстановления. В мэрии отмечают, что приют был приобретен уже в готовом виде, как говорится, «под ключ», поэтому ответить на вопрос, что за материалы использовались при его строительстве, в управлении ЖКХ не смогли.

- Органом местного самоуправления был приобретен в собственность имущественный комплекс с земельным участком под ним, готовый к эксплуатации и соответствующий требованиям действующего законодательства к приютам для животных, - отчитались чиновники.

Где собаки?

Остался еще один вопрос, который продолжает волновать амурчан: а где животные?

В администрации рассказали, что собак, которые содержались в приюте, после прохождения положенных процедур вернули на прежние места обитания. В мэрии также отметили, что сейчас деятельность по отлову безнадзорных собак временно ограничена. Причина тому ожидаемая: на территории Благовещенска нет помещений, отвечающих требованиям закона об ответственном обращении с животными.

Первая волна паводка в Амурской области нанесла значительный урон не только людям, но и животным Фото: https://www.instagram.com/priutignatevo/

- Администрация Благовещенска принимает все возможные меры для решения вопроса по определению места для содержания животных и осуществления деятельности МБУ «Служба по регулированию численности безнадзорных животных» в полном объеме, - добавили в мэрии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава Белогорска: закон о животных надо менять

При этом амурчане до сих пор недовольны организацией работы приютов в целом. Они задаются вопросом: а где гарантии того, что после выпуска собаки на прежнее место она ни на кого не нападет?

Такой вопрос был задан, в том числе, мэру Белогорска Станиславу Мелюкову.

- Меня спросили, как быть с тем, что безнадзорных животных после содержания в приюте снова возвращают в среду обитания. Объяснил, что таковы требования закона «Об ответственном обращении с животными», и по-другому никак нельзя. И если что-то менять, то только закон, - рассказал Станислав Юрьевич.

В свою очередь, губернатор Амурской области Василий Орлов откровенно говорит: денег на пожизненное содержание бродячих собак у региона нет. Специалисты работают, исходя из существующих ограничений.

Сейчас, по закону, бездомных животных должны отлавливать, стерилизовать, чипировать, делая пометку на видном месте, и выпускать на прежнее место обитания. Оставлять животное в приюте можно только, если оно ведёт себя агрессивно и представляет опасность для людей.

КОНКРЕТНО

Больше 400 бездомных животных отловили в Приамурье

С начала года на территории Амурской области отловили 404 бездомные собаки. Такие данные предоставили в региональном управлении ветеринарии.

Из 404 отловленных животных на прежние места обитания после стерилизации выпустили 245 особей. 46 собакам и кошкам смогли найти новых владельцев.

На территории региона сейчас работает десять приютов для животных. Новые планируют открыть в Шимановске и Тынде. Кроме того, с начала года амурское управление ветеринарии рассмотрело 537 обращений жителей области о плохом содержании домашних питомцев. Большинство жалоб касалось самовыгула собак и полной безответственности владельцев по отношению к своим питомцам.

Больше 400 бездомных животных отловили в Приамурье Фото: https://www.instagram.com/priutignatevo/

- Свыше 130 человек были наказаны управлением Россельхознадзора за нарушения ветеринарного законодательства. К сожалению, одно строительство новых приютов не решит проблему безнадзорных животных, если не изменится психология жителей области и их отношение к своим животным, - сообщил Сергей Самохвалов, начальник амурского управления ветеринарии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18 миллионов рублей было заложено на содержание и функционирование приюта. Уже тогда власти понимали, что этого мало.

25 миллионов рублей - стоимость приюта. В сумму вошли затраты на покупку, ремонт, приведение его в норму согласно требованиям.

282 рубля необходимо в сутки на содержание собаки.

250 собак способен вместить приют.

1080 животных - проходимость в год.

1 гектар - площадь всего приюта, 700 квадратных метров занимали помещения.