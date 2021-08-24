Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 августа 2021: в Приамурье снизился уровень заболеваемости

90% заболевших – взрослое население Фото: архив

В Амурской области на 33-й календарной неделе было зарегистрировано 944 случая заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости в регионе снизился, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 120,74 на 100 тысяч населения, что на 4,7% ниже уровня прошлой недели.

Большинство заболевших (257) проживает в Благовещенске, 139 – в Свободном, 80 – в Сковородинском районе, 60 – в Белогорске, 52 – в Зее, 46 – в Тынде, 28 – в Свободненском районе, 27 – в Тамбовском районе, 26 – в Октябрьском районе, 24 – в Архаринском, 22 – в Магдагачинском, 21 – в Бурейском, по 20 – в Завитинском, Зейском и Серышевском, по 19 – в Белогорском и Тындинском, 16 – в Райчихинске, 13 – в Благовещенском районе, 11 – в Ивановском. Девять случаев выявлено в Константиновском районе, восемь – в Ромненском, 7 – в Михайловском.

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

ОРВИ – 77%

пневмония – 22%

бессимптомная форма – 1%

Ранжирование заболеваемости по возрастам:

90% заболевших – взрослое население, из них:

30 - 49 лет – 35%

50 - 64 года – 25%

старше 65 лет – 17%

18 - 29 лет –13%

0 - 17 лет – 10%

Под медицинским наблюдением находится 1818 человек, контактировавших с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1 259 201 исследование на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 400,9 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 444,8.