В ДТП в Тамбовском районе погиб мужчина

Мужчина погиб на месте Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Тамбовском районе Амурской области произошло трагичное ДТП. В аварии погиб мужчина.

Происшествие случилось в селе Орлецкое 23 августа в 16.40 в районе дома №3 по улице Зеленая. Водитель скутера съехал с дороги и перевернулся.

О случившемся рассказали в УМВД Амурской области. Выяснилось, что водитель не имел прав.

- Предварительно установлено, что водитель 1970 года рождения, управляя мотороллером «Муравей», не имея прав на управление транспортным средством, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание, – уточнили в УМВД.

Мужчина скончался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.