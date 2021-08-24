Благовещенцы увидели фильм о Ларисе Савицкой

Лариса Савицкая не только консультировала создателей, но и побывала на съёмках фильма Фото: vk.com (odna_film)

Практически каждый амурчанин знает имя Ларисы Савицкой. Это та самая женщина, которой посчастливилось выжить при столкновении двух самолетов и падении с высоты более пяти километров. Трагедия произошла 24 августа 1981 года в Амурской области. История породила два фильма - художественный и документальный. Премьера последнего состоялась в Благовещенске 11 августа. Картину назвали «8 минут до земли» - ровно столько длилось падение.

Тяжело даже посторонним

Фильм вышел эмоционально непростым не только для зрителей, но и для тех, кто над ним работал. Режиссер Анастасия Савичева призналась: съемки проходили морально непросто, ведь некоторое время пришлось жить с эмоциями Ларисы.

- Когда мы снимали первое интервью, она сказала: «Знаете, я без дублей один раз расскажу, чтобы это навсегда забыть». И когда мы начали снимать, я ревела все интервью. Сзади меня стоял оператор, и я слышала, что он тоже хлюпает носом, - делится режиссер.

Фильм, по словам Савичевой, получился не только о трагедии, но и о том, как Ларисе Савицкой удалось ее пережить.

- В какой-то момент она мне сказала: «Если бы я знала, что меня ждет дальше, наверное, было бы лучше не выживать». Этот фильм о преодолении, о надежде и о любви к жизни, - отметила Анастасия Савичева.

«Прощаемся навсегда»

На премьеру в Благовещенск женщина не прилетела - возвращаться на былую Родину ей больно.

- Благовещенск стал для меня городом, по которому ходишь, как по кладбищу. Я, когда уезжала, говорила своим подружкам: «Я сюда не вернусь, прощайтесь со мной навсегда», - рассказывает женщина в фильме.

Длительность картины - 24 минуты. Однако столь короткого времени достаточно, чтобы встать на место Ларисы Савицкой и пережить весь тот ужас, что произошел с ней.

Амурчанка рассказывает: сама она лететь хотела 25 числа, на день позже. Но билетов на эту дату не было. Женщина расстроилась: не тянуло ее в воздух 24-го…

Когда самолеты столкнулись, Ларисе показалось, что произошел взрыв. О спасении не было ни одной мысли.

- Был жуткий холод. Я открыла глаза, и мне очень хотелось пить. Ходить могу. Рядом образовалось небольшое озерцо. Попила из ладошек, и опять легла, потому что ходить было больно. Холод сковывал и мысли, и движения. Только комары были. Комары и дождь. Страшно было не за свою жизнь, а страшно вообще, что это произошло, - так вспоминает первые минуты после падения Лариса Савицкая.

Холод усилился на следующий день. Лариса сняла чехлы с нескольких кресел самолета (она признается: до сих пор не знает, как это получилось) и укрылась ими.

Последнее желание мужа

Сейчас женщина уверена: то, что она выжила, - последнее желание ее мужа, Владимира.

- Когда такое случается, у каждого из нас есть последнее желание. Вот я думаю, у Вовки было последнее желание, чтобы я выжила. Я думаю, он видел, что я живая, - со слезами на глазах вспоминает амурчанка.

Несмотря на то что брак молодых продлился несколько месяцев, до сих пор женщина говорит о первом супруге с нежностью:

- С моим первым мужем мы ни разу не поругались. Он полгода меня добивался, по всем правилам того времени. Он очень хотел детей, а я все отказывала. И перед отлетом я говорю: «Ну ладно, хорошо, уговорил. Вернемся, и будет тебе лялечка». Он начал плакать навзрыд. В голос.

«Вы мало пострадали»

В то время такие случаи считались государственной тайной - рассказывать о них было строго запрещено. Отражалось это и в той помощи, которую получила Лариса.

- У меня были сильные травмы, и я обратилась к врачам с вопросом: «А что делать? Я не могу ни учиться, ни работать». И они сказали, что ничем не могут помочь: мне не положена ни инвалидность, ничего - мало пострадала. Тогда каждого пассажира страховали на 300 рублей. Мне выплатили 75, - вспоминает амурчанка.

Трагедия сильно отразилась на ее здоровье. Врачи сразу сказали: или родишь сейчас, или никогда. К счастью, у нее получилось стать матерью.

- Мне бы хотелось, чтобы этот фильм каким-то образом помог кому-нибудь. В моей ситуации меня спас фильм про катастрофу. Возможно, фильм обо мне тоже кому-то пригодится, - заключила Лариса Савицкая.