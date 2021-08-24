В Благовещенске разгорелся конфликт из-за нового герба: мэр призвал горожан не ссориться

Новый вариант был разработан еще в 2017 году Фото: соцсети

Несколько дней в столице Приамурья идет бурное обсуждение нового герба города. Возможность изменить герб обсуждают в администрации Благовещенска. Новый вариант был разработан еще в 2017 году. Сейчас он доработан, необходимость обновления вынесли на голосование. Многие горожане остались недовольны такой инициативой- новый вариант не всем пришёлся по душе.

Выступили против изменения герба и неокраеведы. По их мнению, новый вариант «закладывает мину для религиозных и атеистических конфликтов в обществе».

- Из-за размещения там человека, похожего на попа, хочется задать вопрос городской власти: как так произошло, что логотип (торговую марку) города вы активно и публично обсуждаете с общественностью, предлагаете для обсуждения и голосования несколько вариантов, а герб города, по сути, родовой знак каждого горожанина, вы принимаете тайно и в максимальном информационном вакууме? - задаются вопросом неокраеведы.

О том, что герб города планируют изменить, рассказал историк Владимир Пушкарёв. Недавно он провел лекцию об истории и современности городского герба. В ней он подробно рассказал о новом проекте, а также поведал, что графический символ города планируют изменить. Историк понадеялся, что к следующему дню рождения у города появится «современный и адекватный» герб.

По мнению неокраеведов, изменение герба проходит тайно – об этом якобы нет информации. Однако Владимир Пушкарёв отметил, что ничего ни от кого не скрывалось, работа по разработке официального герба ведется несколько лет. Недавно и вовсе прошло публичное слушание по данному вопросу, на которое никто из благовещенцев не пришёл.

- В минувший четверг в Благовещенске состоялись публичные слушания по проекту решения Благовещенской городской Думы «О гербе и флаге муниципального образования города Благовещенск», на участие в которых никто из горожан не заявился. Поэтому готовый проект будет вынесен мэром на утверждение городской Думы, - написал историк.

О том, что на изменение герба можно было повлиять, не знали многие горожане. В мэрии же отметили, что информация о прошедшем в четверг слушании была размещена на официальном сайте администрации. Также новость об этом была и в местных СМИ.

В защиту нового герба выступила драматург, сценарист и автор проекта «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева:

- Группа в составе ученых, историков, кандидатов и докторов наук представила новую редакцию герба согласно современным реалиям и геральдическим законам. Геральдический совет при Президенте РФ назвал предложенный вариант безупречным. Скандал вокруг этого вопроса подняли люди, которые имеют к геральдике и вообще к науке отношение весьма отдалённое. Первое и главное. Геральдика – это наука. Герб – это не то, что можно утверждать исходя из мнения большинства. Это не про «нравится -не нравится». Лезть толпой в геральдические дела – это как без медицинского образования лезть той же самой толпой в операцию, которую делает хирург, и советовать ему, что, где и как красивее подрезать.

Также драматург уточнила, что Благовещенск обязан обрести новый герб. На нем, как в резюме, отмечаются все достижения города и его история. Поэтому гербу Благовещенска нужен ключ (статус ключевого положения на границе) и соответствующая корона (из-за статуса административного центра субъекта РФ).

- Самый большой вопрос у возмущающейся стороны вызвали фигуры щитодержателей – Святителя Иннокентия и графа Муравьева-Амурского. По ценному мнению одного из представителей указанной организации, ни Святитель Иннокентий, ни Муравьев-Амурский быть на гербе не достойны: один кадилом помахал, второй бумажку подписал. А вот золотарь и купец на гербе, все по тому же ценному мнению, - самое оно. Слышать, читать и осознавать необразованность людей, просвещающих других людей и одновременно втаптывающих в историческую грязь всех, без кого их самих и не было бы ни в Благовещенске, ни вообще на этом свете, - это страшно. И, знаете, стыдно. И перед Святителем Иннокентием, и перед графом Муравьевым-Амурским, – уточнила Стародуб-Афанасьева.

Поддержала её мнение и глава Амурского областного союза женщин Жаккелина Орлова:

- Я думаю, что управление культуры Благовещенска созовет экспертный совет по культуре, в который войдут профессионалы, а не любители. И вопросы исторического наследия будут не объектом дешёвого популизма, а системной и вдумчивой работой. А краеведение - не для избранных. А для тех, кто действительно хочет знать историю своего края. И познавательный интерес лучше не подогревать искажением фактов, словесным поносом, обливанием грязью всех и вся.

Предложила оставить создание герба специалистам и член союза дизайнеров России Светлана Санатова:

- Каждый должен заниматься своим делом! Неокраеведы поступили в этой ситуации не профессионально, а по-любительски и притом навязывая своё мнение жителям города. Геральдика – это серьезная и ответственная наука.

Высказалась в защиту герба и Валентина Кобзарь, краевед и автор нескольких книг об истории Благовещенска:

- Герб, достойный славного города Благовещенска и его великих основателей. Исполнен с любовью, уважением и знанием истории.

Пренебрежительно высказался о неокраеведах и их возмущении и директор института Конфуция Николай Кухаренко:

- Все чаще неокраеведы показывают себя недокраеведами. Патологическое стремление к хайпу любой ценой, совершенно не подкреплённое знаниями.

Он также показал гербы нескольких других городов и стран, чтобы подтвердить, что изображение людей в геральдике – давно существующая практика.

Высказался по этой теме и мэр города Олег Имамеев. По его мнению, это очень важный, непростой и открытый вопрос. Но планов выносить его на городскую Думу сейчас нет.

- Моя позиция следующая: несмотря на то что на публичные слушания никто не заявился, вопрос обязательно должен пройти общественное обсуждение. В каком формате - пока не могу сказать, учитывая действующие пандемийные ограничения, - объяснил Олег Гатауллович. - На мой взгляд, оптимальным решением будет вынести тему герба на обсуждение на Первый общегородской форум.

Пока вопрос не решен, мэр просит заинтересованные стороны «снизить градус напряжения».

- Герб города ни в коем случае не должен быть источником конфликта. Напротив, его предназначение – быть объединяющей горожан силой и предметом гордости благовещенцев, - добавил Олег Имамеев.