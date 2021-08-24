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Происшествия24 августа 2021 10:32

В Приамурье пьяные подростки осквернили памятник героям Великой Отечественной войны

Вандалам пришлось извиниться на камеру
Светлана МУБАРАННИКОВА
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Полицейские задержали двух девушек и одного юношу

Полицейские задержали двух девушек и одного юношу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приамурье трое подростков в состоянии алкогольного опьянения осквернили мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны. Свои «развлечения» ребята засняли на видео.

Всё произошло 21 августа. Две девушки и молодой человек шутки ради били памятник погибшим солдатам и раскидывали венки. Кадры с актом вандализма быстро распространились в социальных сетях. На видео наткнулись полицейские, которые смогли установить личности хулиганов.

Трое подростков в Приамурье раскидывали венки и били памятник воинам Великой Отечественной войны

Как сообщили в пресс-службе амурского УМВД, они задержали 15-ти и 16-летнюю жительниц Свободного, а также 17-летнего юношу из Шимановска. Именно эти ребята решили осквернить Мемориал Славы в честь победы в Великой Отечественной войне в Свободном.

Свою вину подростки признали и даже раскаялись на видео, которое было затем выложено в инстаграм-аккаунте @kriminal.blg.

– Я приношу свои извинения за то, что я совершила акт вандализма. Раскаиваюсь в содеянном. Не делайте так, как мы, – просила одна из девушек на видео.

Между тем, за подобное преступление можно получить наказание в виде ограничения свободы, лишения свободы или принудительных работ сроком до трёх лет.

В Свободном пьяные подростки осквернили памятник героям Великой Отечественной войны
КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ