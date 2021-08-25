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Здоровье25 августа 2021 3:14

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 августа 2021: в регионе количество смертей от COVID-19 превысило 380 случаев

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 25 августа 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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У 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ Фото: Правительство Амурской области

У 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области 24 августа 2021 года зарегистрировали 133 новых случая заражения коронавирусом. У большинства пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

- У 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (71%), у 28 – в виде пневмонии (30%), у 1 - в бессимптомной форме (1%), - пояснили в ведомстве.

Таким образом, с начала пандемии в Амурской области зафиксировали 30 868 фактов новой коронавирусной инфекции. При этом в регионе провели 1 180 328 исследований. За последние сутки обследовали 3 005 амурчан.

За последние сутки в Амурской области от коронавируса скончались сразу три человека. Обще количество умерших в регионе достигло 381. Об этом сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

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