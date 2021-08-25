Поликлиникам города нужны добровольцы

Волонтеры уже работали в поликлиниках осенью прошлого года Фото: Иван МАКЕЕВ

Поликлиникам Благовещенска не хватает волонтеров, которые могли бы работать в кол-центрах и обзванивать пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в правительстве Амурской области.

- Нам нужны ответственные, дисциплинированные помощники, которые отнесутся со всей серьезностью к порученному делу. Бояться тут нечего - предварительно волонтеры обязательно проходят инструктаж, кроме того, медработники всегда подскажут, если что-то непонятно. Главное, чтобы человек понимал, что ему доверяют общение с нашими пациентами, это очень важно, поскольку требуется и терпение, и сочувствие, - отметила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

Волонтеры уже работали в поликлиниках осенью прошлого года. Они связывались с пациентами и выясняли подробности о состоянии их здоровья. Эта практика, по мнению амурских медиков, полностью себя оправдала. Добровольцам достаточно было точно фиксировать ответы пациента на заготовленные заранее вопросы. А уже врач на основании этих ответов делал вывод о текущем состоянии здоровья больного и перезванивал ему, если это необходимо.

Сейчас на аналогичных условиях один доброволец трудится в одной из поликлиник Благовещенска.

- Ей предоставляются списки больных, у которых нужно узнать о самочувствии, и специальные опросные листы. Волонтер, позвонив больному по телефону, интересуется несколькими данными, среди которых: температура, эффективность жаропонижающих средств, наличие кашля, боли в грудной клетке и симптомов интоксикации. В конце смены добровольный помощник передает полученные сведения лечащему врачу. Работа волонтера помогает отслеживать самочувствие каждого больного, - рассказала главврач городской поликлиники № 3 Евгения Жарновникова.