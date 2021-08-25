«Как кадры из фильма»: в амурском селе женщину снесло потоком воды

Спасательная операция была связана с большим риском для жизни самого спасителя Фото: МЧС по Амурской области

В конце июля Приамурье накрыл очередной циклон, принесший сильные дожди. Взбунтовались малые реки. Ситуация ухудшалась не по дням, а по часам. По области покатилась вторая волна паводка. Вышла из берегов река Селемджа. В проведении превентивных мероприятий по защите населенных пунктов и их жителей был задействован весь личный состав подразделений ГУ МЧС России по Амурской области.

Снесло водой

Шестого августа лейтенант внутренней службы Евгений Упорин, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мазановскому и Селемджинскому районам, вместе с помощником прокурора Селемджинского района Александром Духовным выехал в село Февральское по служебной необходимости.

Проехать по населенному пункту оказалось невозможно: река Селемджа вышла из берегов и бурным потоком неслась по дороге на центральной улице. По информации Амурского ЦГМС, 6-8 августа гребень паводка смещался от села Стойба к селу Норск, и в это время в селе Февральское был максимальный подъем уровня воды в Селемдже. На гидропосту в селе Норск 6 августа был зарегистрирован подъем воды до отметки 611 см, это на 61 см выше уровня подтопления поймы и на 39 см ниже уровня неблагоприятного гидрологического явления.

Выйдя из машины, Упорин и Духовный подошли к краю перемыва дороги, чтобы оценить обстановку и возможность проезда на захваченном водой участке. Все, что произошло потом, напоминает кадры из фильма-катастрофы: сквозь шум воды мужчины услышали крики о помощи. Кричала женщина, которая из последних сил, сопротивляясь бурным потокам воды, держалась за ветви дерева.

Как выяснилось позже, жители села, двое мужчин и 40-летняя женщина шли по подтопленному участку дороги, потоком воды женщину снесло в овраг за дорогой. Она успела ухватиться за дерево. Мужчины пытались ее спасти, но, оказавшись в воде, подплыть к жительнице села не смогли и сами нуждались в помощи. Один из мужчин держался за ветви дерева, второй – за бетонную плиту на краю дороги.

Евгению Упорину 29 лет, в МЧС России служит около полутора лет дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мазановскому и Селемджинскому районам. После службы в армии свою трудовую деятельность начал пожарным ВОХР железнодорожной станции поселка Февральск, потом работал в 54 ПЧ противопожарной службы области. Начинал пожарным, был командиром отделения, начальником караула. За годы работы в пожарной части не только тушил пожары, но изучал основы ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций, спасения людей и оказания помощи пострадавшим, прошел аттестацию на спасателя, закончил факультет «техносферная безопасность» ДальГАУ. Будучи начальником караула, научился оценивать ситуацию на месте происшествия и принимать решения в доли секунды – иначе нельзя, на пожаре промедление может стоить людям жизни. Выработанные за годы службы профессиональные качества пожарного помогли Евгению и в чрезвычайной ситуации на воде.

Самые сложные два метра

Действовал Упорин быстро, грамотно, без суеты и паники. Оценив ситуацию, понял, что для спасения людей необходима веревка. Вместе с помощником прокурора Селемджинского района Александром Духовным быстро пошел к первому от перемыва дороги подворью, одновременно позвонил в ПЧ-54 начальнику отряда и сообщил о случившемся. Зайдя на подворье Михаила Литвиненко, мужчины попросили крепкую веревку для спасения утопающей. А потом вместе с хозяином подворья вернулись к месту происшествия. Упорин и Литвиненко преодолевая сильное течение, максимально близко подошли к бетонной плите на краю дороги, а Духовный тем временем вызывал скорую помощь и полицию.

Стоя в воде, рискуя в любой момент быть сбитым с ног потоками разбушевавшейся Селемджи, Упорин бросил пострадавшим веревку. Женщина и мужчина, державшиеся за дерево, ухватились за нее. Упираясь ногами в бетонное ограждение, Упорин и Литвиненко пытались подтянуть пострадавших ближе к дороге. Сделать это было чрезвычайно сложно. Мужчина, держась за спасительную веревку, сумел добраться до бетонного ограждения. Но женщину вытянуть на дорогу не удавалось: сильное течение, большая глубина, бурлящие потоки воды препятствовали этому.

- Сумели только подтянуть женщину метра на три ближе к дороге. Была опасность, что она захлебнется. Голова пострадавшей то показывалась над водой, то исчезала – такой бурный поток несся по Селемдже. Ситуация была критическая: женщина держалась за веревку из последних сил, в любую секунду она могла оказаться в основном русле реки, а это верная гибель, - вспоминает события того дня лейтенант внутренней службы Упорин. – Выбора не было, и времени на раздумья о возможных последствиях лично для меня тоже не было. Человеку угрожала смертельная опасность – я обязан сделать все, чтобы помочь. Это одна из заповедей спасателей. И потом, как бы я смотрел в глаза своим сыновьям.

Евгений вошел в ледяную воду, с трудом сопротивляясь течению, рискуя в любую секунду быть унесенным сильным потоком воды, держась за бетонное ограждение, он добрался до пострадавшей и протянул ей руку. И вовремя! У женщины совсем не осталось сил сопротивляться сильному течению. Расстояние до дороги Евгений преодолел с большим трудом: одной рукой держался за бетонку, другой, держа спасенную, вытягивал ее на дорогу.

- Эти два метра были самые трудные в моей жизни, - дополняет Упорин.

Вместе с Михаилом Литвиненко подняли обессиленную спасенную сельчанку на дорогу и передали собравшимся к тому моменту у дороги жителям Февральского. Потом спасатели вернулись к месту происшествия, чтобы помочь мужчинам, которым угрожала смертельная опасность, выбраться на дорогу.

Руководство гордится

- Эта спасательная операция была связана с большим риском для жизни самого спасителя. Селемджа – река горная, своенравная, в периоды паводка с очень большим течением и холодная даже летом. Евгений Станиславович совершил настоящий мужской поступок, выполнил свой профессиональный долг. Руководство Главного управления МЧС России по Амурской области направило в МЧС России ходатайство о награждении дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мазановскому и Селемджинскому районам Упорина за смелость и решительность, проявленные при спасении людей, ведомственной медалью «За спасение погибающих на водах», - рассказал первый заместитель начальника областного МЧС Владислав Бордунов.