Выпускники ДВОКУ обратились к Владимиру Путину с просьбой эвакуировать их из Афганистана

Военные обращаются ко многим ведомствам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 150 выпускников российских вузов, живущих сейчас в Афганистане, написали открытое письмо к властям России. в их числе и бывшие студенты ДВОКУ. Они рассказали, что поступали на учебу по контракту, их отобрали по линии Министерства обороны и МВД. Сейчас они военные специалисты – инженеры, юристы, медики и электрики. Молодые люди уверены, что из-за прихода к власти движения «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) их ждет смерть.

- Они стремятся держать народ в невежестве и считают образованных людей неблагонадежными, в особенности тех, кто обучался за границей, в особенности военнослужащих и полицейских. Среди членов этой террористической группы распространено мнение, что все, кто учился в России и странах СНГ, - коммунисты, атеисты и враги ислама, враги мусульман, потому подлежат уничтожению. Движение «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) не склонно к соблюдению обязательств или соглашений, им нельзя верить. Все либеральные заявления политического крыла талибов нарушаются прямо сейчас. Боевики уже начали разыскивать, арестовывать и убивать военных выпускников. Задача этих исламских экстремистов – расправа над всеми, кто представляет угрозу их власти, что ставит под угрозу и жизнь членов наших семей, – говорится в обращении.

Среди учебных заведений, которые окончили авторы письма, – Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, Военная академия материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулёва (Санкт-Петербург), петербургская Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Казанский юридический институт МВД РФ, а также благовещенское ДВОКУ.

Военные обращаются к президенту, Совету Федерации, Министерству обороны и нескольким другим российским ведомствам с просьбой помочь в эвакуации. Они также упомянули, что страны запада уже приложили усилия к вывозу выпускников своих вузов.