Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 августа 2021: на территории ОКЦ заработал мобильный пункт вакцинации

С инициативой об открытии пункта вышла Надежда Багрова Фото: администрация Благовещенска

За сутки 25 августа в Амурской области выявлено 134 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

У 76 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (57%), у 57 – в виде пневмонии (42%), у 1 - в бессимптомной форме (1%), сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

С нарастающим итогом зарегистрировано 31 135 случаев, показатель заболеваемости составляет 3982,24 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 183 317 человек, в том числе за последние сутки – 2 989.

Управление настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

С 25 августа в фойе Общественно-культурного центра заработал мобильный пункт вакцинации против COVID-19. Привиться можно в будни с 16:00 до 19:00, в выходные дни – с 12:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС (копии).

С инициативой оборудовать пункт вакцинации в помещении ОКЦ, где все желающие смогут вакцинироваться, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции, вышла его генеральный директор Надежда Багрова.

- Общественно-культурный центр – это территория с очень высоким людским трафиком. Здесь и раньше отдыхало большое количество горожан, но так как в последнее время эта зона была нами серьезно благоустроена, в частности, появилась скейт-площадка и качельный комплекс, а также здесь заработала ярмарка выходного дня – количество посетителей серьезно выросло. Кроме того, ОКЦ располагается в центре города, здесь большие парковки, да и доехать можно на любом автобусе. Поэтому, думаю, будет рационально использовать эту точку для размещения пункта вакцинации, чтобы как можно больше людей смогли, например, во время прогулки поставить прививку, тем самым позаботиться о своем здоровье, здоровье своих близких. Вакцинировать в ОКЦ медики будут однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», – рассказала Надежда Багрова.

Напомним, сотрудники Общественно-культурного центра одними из первых обезопасили себя от COVID-19 на 100 % – привились все работники, за исключением нескольких, имеющих медицинские противопоказания.