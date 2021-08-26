В озере в Моховой Пади утонул 17-летний подросток

Следователи начали проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Моховая Падь на озере Песчанка утонул 17-летний подросток. О происшествии спасателям 24 августа сообщили очевидцы.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе администрации Благовещенска. В мэрии уточнили, что на месте организованы поиски, работают водолазы городского управления ГО и ЧС.

- К поискам приступили вчера, 24 августа. По имеющейся на данный момент информации поиски продолжаются, юноша не найден, - уточнили в пресс-службе мэрии.

По факту случившегося в следственном управлении СК РФ по Амурской области начали проверку.