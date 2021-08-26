Кино под ночным небом как способ развеяться

Скучать горожанам на этих выходных точно не придется Фото: АОДНТ

В Благовещенске на этой неделе подготовили много увлекательного! Но самое главное - это показ трех самых значимых российских картин. Окунуться в искусство кинематографа амурчане смогут уже в эти выходные - в субботу стартует акция «Ночь кино» (6+).

В эту ночь благовещенцы смогут насладиться показами фильмов «Огонь» (6+) режиссера Алексея Нужного, «Конек-горбунок» (6+) режиссера Олега Погодина, «Пальма» (6+) режиссера Александра Домогарова-младшего.

Фильмы будут крутить на площадках всех регионов страны, где нет запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса.

Фильм «Огонь» (6+) расскажет о катастрофе 2020 года. Это героическая история о пожарных и спасателях воздушной службы охраны лесов «Авиалесоохрана» и МЧС, которые противостоят беспощадной стихии и становятся единственной надеждой людей, попавших в беду. В главной роли - Константин Хабенский.

Кинокартина «Конек-горбунок» (6+) погрузит благовещенцев в старую добрую сказку про Ивана-дурачка. Он практически дословно пересказывает известную сказку Петра Ершова, но привносит в нее яркость современных спецэффектов.

По сюжету фильма «Пальма» (6+) овчарка вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся.

Фильмы планируется демонстрировать 28 августа в 19.30 на большом экране в сквере областного Дома народного творчества. Дополнительную информацию уточняйте по телефону 8 (4162) 777-811.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Город творчества

Для благовещенских рукодельников тоже подготовили интересные мероприятия. Если есть желание занять своего ребенка чем-нибудь новым и полезным, обратите внимание на мастер-классы. А если вам самим интересно декоративно-прикладное искусство, то посетите выставку.

Сделай слайм

Веселым экспериментам быть!

Для очень уж любопытных детей в выходные пройдет увлекательное мероприятие. Амурская областная детская библиотека приглашает юных экспериментаторов от шести до четырнадцати лет на мастер-класс «Слаймы» (6+). На нем все желающие смогут самостоятельно изготовить разных лизунов в самой настоящей творческой лаборатории. Декор дети смогут выбрать самостоятельно, материалы им предоставят.

Мастер-класс пройдет 28 августа в 11.00 по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 1. Цена - 450 рублей. Справки и запись по телефону 8-924-672-15-61.

Слепи медвежонка

В этот же день в библиотеке пройдет еще одно веселое мероприятие для маленьких творческих благовещенцев - занятие по лепке из полимерной глины. На мастер-классе «Мишка Тедди» (6+) дети и взрослые изготовят фигурку, изображающую этого самого мишку.

Мишек Тедди любит весь мир, они - символ детства, нежности и романтики. Именно его ребята смогут сделать своими руками. Для творчества предоставляются все необходимые инструменты и материалы. Дети младше шести лет могут посетить занятие вместе с родителями. Продолжительность занятия -1,5 часа, цена - 450 рублей. Справки и запись по телефону 8-924-672-15-61.

Создай мультфильм

Ну и последнее детское мероприятие, которое пройдет в Благовещенске, перенесет юных амурчан в сказку. Амурская областная детская библиотека приглашает ребят от 7 лет на цикл мастер-классов по созданию мультфильма «Сказка о лотосе».

Мастер-класс от мультстудии «Сказка» (6+) научит ребят создавать анимацию по сказке Людмилы Орел. Это добрая история со смыслом о том, как уберечься от ошибок на жизненном пути в будущем, как отличить добро от зла. А также о вечных ценностях, таких как истина, доброта, терпение. Урок продлится 1,5 часа.

Мероприятие пройдет 28 августа в 13.00 в Амурской областной детской библиотеке. Стоимость - от 370 рублей.

Рукодельные символы

Еще одно интересное мероприятие для амурчан заканчивается уже 31 августа. Так что поспешите посетить выставку «Творческий город» (6+), которая проходит в Доме ремесел.

На выставке можно еще раз убедиться, что столица Приамурья - самая яркая и неповторимая в многообразии творческих направлений, представленных разными ремеслами.

В одном месте собраны удивительные берестяные украшения, витражные работы и текстильные куклы, сувенирная продукция с символикой города, художественные работы и многое другое, связанное с символами и историей Благовещенска.

Выставка проходит в Доме ремесел Благовещенска. Билеты стоят от 50 рублей. Справки по телефону 8 (4162) 44-00-03.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Современное искусство

Молодежи тоже не будет скучно. В Благовещенске открылась новая выставка «Реставрация обеда» (18+). На ней амурчане смогут познакомиться с работами современных художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Владивостока и Благовещенска. Они представили свои размышления на тему античности.

Отсылки к Гомеру, эллинистической мифологии и античному быту - все это ждет гостей на выставке в «Подвале 04» Амурского областного краеведческого музея. Приходите и насладитесь работами в различных техниках: от мозаики до коллажа, от гравюры до скульптуры.

КСТАТИ

Праздник в музее

Амурский областной музей приглашает всех на свой юбилей! Напомним, один из старейших музеев на Дальнем Востоке был создан 28 августа 1891 года по инициативе Благовещенской городской думы.

В честь праздника музей приготовил праздничную программу «Музейный фейерверк» (6+)* для своих дорогих посетителей.

Каждый может принять участие в праздновании, посетить мероприятия и выставочные проекты музея. Вход в музей 28 августа для всех граждан России будет бесплатным. Но, чтобы попасть на экскурсии и мастер-классы, потребуется билет, причем количество их ограничено. Предварительно записаться можно по телефону 8 (4162) 77-34-14.

* На аудиторию от 6 лет рассчитаны все мероприятия, входящие в праздничную программу, кроме экскурсии «Знакомьтесь, музей» (12+).