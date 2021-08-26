Амурская область продолжает страдать от паводка

Четыре населенных пункта остаются без транспортного сообщения Фото: Правительство Амурской области

В Амурской области продолжает сохраняться напряженная обстановка из-за второй волны паводка. Реки затапливают все больше дорог между селами и городами.

Уровень воды в реке Уркан по состоянию на 9 утра 26 августа составил 612 см. По сообщению глава сельсовета, автодорога к селу Ивановка подтоплена на трех участках на 1 км, 2 км и 5 км общей протяжённостью около трех километров. В селе продолжает дежурство группа ПЧ-38 (с. Овсянка). Сегодня, 26 августа, прибыла группа ПСГ города Свободный из трех человек, одной единицы техники и одного плавсредства. В этот же день прибыла группа Верхнезейского участка Центр ГИМС главного управления МЧС России по Амурской области из двух человек, одной единицы техники и одного плавсредства. Проезд к селу возможен на технике высокой проходимости.

Аналогичная ситуация сложилась на автодороге Заречное-Сиан 8 км от трассы Зея-Тыгда в сторону Амуро-Балтийска. В результате прохождения обильных осадков паводковые воды перелились на дорогу. Проезд возможен на технике высокой проходимости. Восстановительные работы планируется после спада уровня воды. На территории Амуро-Балтийска подтоплено 14 участков, собираются заявления от местных жителей на выплаты. Подтопленных домов нет. На 27 августа запланирован завоз продуктов питания и хлеба.

В селе Алгач при поднятии уровня паводковых вод сдвинулся мост на окраине. Отрезаны от села улица Заречная и переулок Сосновый (18 домов). Организована лодочная переправа.

В целях ликвидации последствий паводков 2019, 2021 годов администрации Зейского района из федерального бюджета выделено 150 млн рублей. На них запланировано восстановить 13 искусственных сооружений на автодорогах до поселков Огорон, Снежногорский и Береговой. Также до конца текущего года планируется провести ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна на автодороге Снежногорский-Огорон. На сегодняшний день заключено 12 муниципальных контрактов на ремонт искусственных сооружений, определяется подрядная организация на проведение восстановительных работ.

Министр транспорта Дмитрий Лучников рассказал, что сложная ситуация сохраняется в Ромненском округе, Архаринском и Зейском районах. Четыре населенных пункта вовсе остаются без транспортного сообщения. К 14 можно проехать только на технике повышенной проходимости.

Какая дорожная обстановка в районах?

Архаринский район

На участке 26 км автодороги Новоспасск - Иннокентьевка вода сошла, ведется работа по очистке водопропускных труб. По размывам на автодороге Архара – Сагибово проведено комиссионное обследование, составляются дефектные ведомости. Уровень воды снизился, возможен проезд на технике повышенной проходимости к населенным пунктам Сагибово, Новопокровка, Свободное, Касаткино, Журавлевка. Заготавливаются инертные материалы на участках.

Белогорск

Ул. Авиационная – перелив воды через проезжую часть, затруднен проезд к селу Низинное, установлены посты, знаки, ожидается спад уровня воды.

Белогорский район

Восстановлено два проезда в село Заречное, открыв доступ к селу Озеряне, проезд возможен для всех видов транспорта.

Зейский район

На участке 97 – 123 км дороги Зея – Поляковский проезд закрыт из-за перелива воды через проезжую часть. На подъезде к с. Ивановка на 2 км и на дороге Заречное - Сиан из-за перелива воды через проезжую часть также закрыт проезд.

Магдагачинский район

На 5 км дороги Тыгда - Черняево произошел перелив воды через проезжую часть, без транспортного сообщения остаются села Черняево и Кузнецово, к работам планируют приступить в ближайшее время. Работы по восстановлению проезда из-за перелива воды через проезжую часть на 2 км дороги Магдагачи - Тыгда не ведутся, после спада воды подрядчик приступит к обеспечению проезда на участке. На дороге Магдагачи - Красная Падь (0 - 1 км) перелив воды через проезжую часть ограничил движение транспорта, но есть объезд.

Михайловский район

Ведутся работы по восстановлению автодорог Зеленый Бор - Красный Яр и Зеленый Бор - Красный Восток.

Ромненский район

На 12 км дороги Ромны - Смоляное из-за перелива воды через проезжую часть проезд возможен на транспорте повышенной проходимости. Завершены работы на участке между селами Чергали и Братолюбовка, ведутся работы на участке 18 км, дан временный проезд по одной полосе. Такая же ситуация на дороге Чергали - Райгородка и на 56 км дороги Пригородное - Поздеевка - Ромны. На двух участках 63 км и 76 км дороги Ивановка - Поздеевка размыло дорогу, проезд возможен на транспорте высокой проходимости, ведутся восстановительные работы. Схожая ситуация на участках 50 км и 52 км дороги Белогорск - Новое - Ромны. Проведение работ осложняется переувлажнением дорожного полотна.

Шимановский район

На 5 км дороги Шимановск - Мухино из-за перелива воды через проезжую часть размыло временный объезд, уровень воды продолжает повышаться, работы не ведутся, установлены знаки, продолжается мониторинг. На 11 км дороги Шимановск - Селеткан перелив воды через проезжую часть, работы не ведутся, дорожные службы ожидают спада уровня воды.

Тындинский район

На 76 км дороги Тында – Ларба проезд восстановлен. На дороге Восточный - Маревый в районе 20-40 км выборочно зафиксированы многочисленные размывы, подтоплены участки. Нарушено сообщение с Тындой и поселком Маревый, ожидают спада уровня воды.