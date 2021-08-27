Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 августа 2021: в первый день работы пункта вакцинацию на прививку пришли 120 человек

В пункте вакцинации в ОКЦ работает прививочная бригада поликлиники № 3 Фото: Минздрав Амурской области

В ОКЦ Благовещенска начал работу пункт мобильной вакцинации. В первый день там собралось настолько много желающих, что врачам пришлось поработать на 1,5 часа дольше и вызывать дополнительные бригады медиков.

В минздраве Амурской области рассказали, что делать прививку пришли 120 человек.

- Бригада наших медиков прибыла к назначенному времени в ОКЦ, где к тому моменту уже образовалась очередь. Чтобы принять всех желающих привиться, мы организовали еще две бригады. Работу закончили в 20.30 – на полтора часа позже, чем планировали, – отметила главный врач городской поликлиники № 3 Евгения Жарновникова.

Для вакцинации в ОКЦ применяется однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Медики уточняют, что людям старше 60 лет, ранее не прошедшим иммунизацию от COVID-19, для формирования иммунного ответа показана вакцинация двухкомпонентной вакциной «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»).

В пункте вакцинации в ОКЦ работает прививочная бригада поликлиники № 3. Сделать прививку там можно в будни с 16:00 до 19:00, в выходные - с 12:00 до 17:00.

Кроме того, вакцинация препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» проводится во всех поликлиниках области. При обращении в прививочные пункты при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.