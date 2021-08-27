Ювелир без пальцев делает украшения в Благовещенске

Чтобы создавать кольца и серьги, пальцы не так уж нужны Фото: из архива героя

Виктор Орлов из Благовещенска стал первым в России ювелиром без пальцев. В 2017 году с ним случилась трагедия, которая перевернула его жизнь с ног на голову. Мужчина смог научиться жить заново и обрел новую интересную профессию. О том, как ему удалось оправиться после несчастного случая и почему он выбрал ювелирное дело, узнала «Комсомольская правда».

Ужасная трагедия

Все произошло зимой 2017 года. В то время Виктор переживал не лучший период в своей жизни и пытался сбежать от самого себя. Купил билет Чита - Благовещенск и отправился, как окажется потом, в свое роковое путешествие.

Что было в поезде, мужчина не помнит. В памяти всплывают лишь слова полицейских, которые пообещали высадить его на следующей станции. Ехать в участок Виктор не хотел и, решив этого избежать, спрыгнул с поезда.

Он провел на морозе больше 12 часов. Согреться не получалось: не было спичек разжечь костер, а пальцы предательски перестали слушаться. Без сознания Виктора нашли местные жители только на следующий день. Они и вызвали скорую помощь. Мужчину увезли в больницу, где провели операцию - ампутировали обмороженные пальцы.

- Первое время после происшествия я не хотел даже телефоном пользоваться, ушел в себя. Было такое ощущение, что жизнь закончилась. Шок был. Вроде всегда был здоровым, а потом, в такой короткий промежуток времени - этот поезд, это падение, обморожение… Я думал, что не смогу жить самостоятельно и меня передадут в какой-нибудь интернат для инвалидов, - рассказывает Виктор.

Инвалидность не помешала Виктору освоить китайский и ювелирное дело Фото: из архива героя

Выход из депрессии

Только спустя полгода будущий ювелир принял решение начать жизнь с чистого листа. В интернете он пересмотрел множество видеороликов с людьми с ограниченными возможностями (ОВЗ). Некоторые из них, не имея пальцев, играли на фортепиано, кто-то писал картины, а кто-то занимался ювелирным мастерством.

Пришло время действовать. Виктор записался в библиотеку и начал изучать китайский язык: читал книги и переводил иероглифы по интернет-словарю. Через некоторое время мужчина поступил в институт Конфуция педагогического университета и стал посещать занятия по каллиграфии.

- Смартфоном я начал пользоваться где-то спустя полгода после произошедшего. Благодаря интернету я понял, что смогу хотя бы держать ручку и писать, - говорит Виктор. - Начал читать книги и заниматься каллиграфией. Все это и вытянуло меня из депрессивного состояния.

Тонкое мастерство

Виктор начал жить полноценной жизнью: общаться с людьми, путешествовать и каждый день узнавать что-то новое. Однажды в интернете он прочитал историю британки Аннет Гэббеди, которая на протяжении 20 лет изготавливает украшения, не имея пальцев. И решил создать свою мастерскую, где бы устраивал мастер-классы для людей с ограниченными возможностями.

- Пошли первые проекты. Я создал «Персонализированную программу изучения китайского языка» и принял участие в IT-START. Преподавал китайский детям и взрослым. А потом начал вспоминать фото и видео британки, которая делает ювелирные украшения, так же не имея пальцев, и понял, что тоже хочу этим заниматься и обучать этому других, - рассказывает Виктор.

Создание проекта заняло некоторое время. Со своей идеей мужчина объездил несколько городов. В результате участие в проекте приняли несколько человек с ОВЗ, протезисты из Хабаровска.

Сам Виктор учился ювелирному ремеслу параллельно с работой. Уехал в Москву, подрабатывал курьером и просил мастеров дать несколько уроков. Позже ему удалось выиграть грант на свой проект в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, осуществить задуманное не удалось.

- Я хотел обучить 30 человек, у которых есть проблемы с руками, но не нашел столько желающих. Потом решил обучать людей, имеющих другие ограниченные возможности, - и тоже не получилось. Но все равно мастер-классы проходили. Например, ученики узнали, как можно сделать кольцо из медного провода - нужна только горелка. Кому-то дело очень понравилось, они решили заниматься этим и дальше, - отмечает ювелир.

Не на продажу

Виктор вернулся в Благовещенск. Привезти с собой все свое оборудование не получилось, забрал только то, что поместилось в дорожную сумку. Однако это не помешало ему создавать новые украшения. По словам ювелира, его изделия пользуются большим спросом. Заявки поступают ежедневно, но мужчина продолжает скромничать и предпочитает отдавать украшения просто так.

- Я вообще продаю изделия очень редко. Не укоренилась еще мысль, что вот он - эксклюзив, и можно просить за свои работы какие-то деньги. В основном просто раздаю. Хотя уже получается неплохо. Я знаю все азы: как сделать ту или иную сережку, кулон или кольцо, чтобы оно идеально сидело на пальце, хотя сам уже практически забыл эти ощущения, - говорит Виктор.

Недавно ювелир выиграл конкурс на обучение художественной эмали. Теперь он расписывает столовые приборы и планирует развиваться в этом направлении. Кроме того, Виктор хочет освоить навыки филиграни - ювелирной техники, в которой используется ажурный узор из тонкой проволоки.

- Ювелирным делом я занимаюсь уже более двух лет. В России я первый ювелир без пальцев. Сейчас мне интересно найти кого-то, кто также бы хотел заниматься этим делом. Например, кто-то выжигает, кто-то рисует, а кто-то сможет сделать под это красивую коробочку. Хотелось бы собрать команду, чтобы направить это все в правильное русло, - мечтает ювелир.

Благородная миссия

Сейчас Виктор поставил перед собой еще одну большую и благородную цель - помогать людям с ограниченными возможностями. По мнению мужчины, в нашем городе совсем нет доступной среды, инвалидам сложно адаптироваться в обществе и, в большинстве случаев, они вынуждены находиться дома.

- В прошлом году ездил в Советскую Гавань. Сам поставил самодельную палатку, нарубил дров, разжег костер. Прожил так несколько дней. Конечно, очень интересно, но одному все равно скучно, нужна компания. За обычными людьми я не успеваю, например, на веревке я уже не поднимусь и буду тормозить. Хочу набрать группу людей с ограниченными возможностями, чтобы попробовать отправиться в настоящее путешествие, - говорит мужчина.

Как рассказал Виктор, он обращался с этим вопросом к местным депутатам, но они лишь развели руками. Пока самостоятельно удалось договориться на обзорную экскурсию по Благовещенску и сводить инвалидов-колясочников в музей.

- У меня появилось очень много свободного времени. Работу мне найти трудно, я не могу быстро печатать на компьютере, да и лопату держать не могу. Конечно, я подрабатывал курьером и косил траву, но это все временно. Поэтому решил помогать таким же, как и я, жить полной жизнью. Останавливаться мы не собираемся и строим множество других планов, - рассказывает Виктор.

В сентябре ювелир поедет в Санкт-Петербург за новыми протезами. А затем планирует получить новую профессию. Параллельно Виктор будет заниматься любимым делом - создавать украшения, учить других и помогать людям с ограниченными возможностями.