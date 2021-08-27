Перестрелка помидорами и спасение пассажира: сотрудники «Автоколонны» рассказали, с чем сталкиваются на работе

На маршрут Константин всегда выходит с кондуктором Светланой Фото: Администрация Благовещенска

С 28 августа по просьбе жителей села Белогорье «Автоколонна 1275» запустит дополнительный рейс маршрута №1 в выходные. Теперь в субботу и воскресенье курсировать от поселка Мухинка в Благовещенск и обратно автобус будет и в 6:15. Ранее этот рейс ходил только в будни. Пока его запустили в тестовом режиме, чтобы изучить фактическую востребованность.

В Благовещенске работает 14 садоводческих маршрутов. Один из них –№15 – соединяет с областным центром село Садовое. Водитель и кондуктор автобуса этого маршрута рассказали, с чем им приходилось сталкиваться за десятки лет работы.

На 15-том маршруте много лет трудится водитель Константин Сухоненко. Работать в сюда он пришел после армии и сразу нашел в этой профессии себя. В итоге отдал автоколонне почти 30 лет, на счету Константина Суханенко десятки необычных, приятных и не очень случаев. За годы работы рулевой успел даже спасти жизнь.

-У одного из пассажиров во время поездки случился приступ эпилепсии. Ситуация такая, что здесь нужно было быстро реагировать – сразу же вызвали «скорую». Медики приехали, помогли ему, – рассказывает водитель автобуса.

На маршрут Константин всегда выходит с кондуктором Светланой. Вместе благовещенцы не только на работе, но и дома – они супруги. Трудиться в Автоколонну она пришла вслед за мужем. Сначала работали посменно, пока росли дети. Теперь чета Сухоненко на линии вместе ежедневно. На вопрос, не надоедает ли быть постоянно вместе, отвечают, что скучно не бывает.

- Вы не поверите, работали на садоводческом маршруте. Было так, что одна женщина просто села на ведро с помидорами и пошла по очереди перестрелка помидорами на весь салон. Пассажиры кидались друг в друга. Это были пенсионеры. С одной стороны смешно, с другой стороны, пришлось потом все это убирать, – вспоминает Светлана Сухоненко.

Такие истории бывают не часто, сразу оговаривается Светлана. Большая часть пассажиров относится к их труду с уважением.

- Пассажиры разные бывают, надо подстроиться по настроению. А что касается коллектива, он у нас дружный. Есть основной костяк, остальные приходят-уходят, остаются работать только профессионалы. Были у нас и трудные времена. Например, в 90-х годах или даже ещё 5 лет назад – все переживали, что предприятие ликвидируют. Но сейчас мы спокойны. Видим, что предприятие власть не бросает. Какое-то развитие идт. Стабильность появилась, – подытожил Константин Суханенко.

В настоящее время при поддержке администрации Благовещенска и областного правительства ведется работа по улучшению условий работы для сотрудников и модернизации предприятия. В частности, регулярно обновляется парк транспортных средств. Так, в 2020 году было приобретено 2 новых низкопольных автобуса марки Маз-206, в текущем году закупили уже 11 новых автобусов марки Вектор Next. До 2022 года планируется приобрести в лизинг ещё 37 автобусов марки КАВЗ 4270-50. Новый городской транспорт оборудован системами оповещения с информацией об остановочных пунктах, видеокамерами и системами для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Между тем МП «Автоколонна 1275» перенимает опыт соседних регионов в модернизации пассажирских перевозок. Внедряется бескондукторная система оплаты проезда. Если нововведение хорошо себя зарекомендует, эта система будет расширена на весь автопарк предприятия.

- Также частично начат ремонт предприятия. Уже отремонтированы кровля и фасад одного из административных зданий, прилегающая территория. Планируется привести в порядок фасад здания с улицы Калинина и производственных помещений, – добавляет генеральный директор МП «Автоколонна 1275» Евгений Красильников. – Кроме того с начала этого года мы повысили зарплату всем сотрудникам от 40 до 60 %. Для защиты горожан от новой короновирусной инфекции автобусы оборудовали маскоматами, приобрели оборудование для обеззараживания салонов. В период пандемии предприятие не ослабило темпов работ, перевозка пассажиров осуществлялась в полном объеме.