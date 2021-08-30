Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 августа 2021: в регионе отмечается стабилизация эпидпроцесса

По прежнему основные заболевшие – это работоспособное население Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области нормализуется эпидпроцесс по коронавирусу. Об этом на заседании оперативного штаба доложила главный санитарный врач области Ольга Курганова.

Но, тем не менее, несмотря на стабилизацию эпидпроцесса по заболеваемости коронавирусной инфекцией, общий уровень заболеваемости значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основная доля заболевших за 34 неделю (60%) сосредоточена в 5-ти муниципальных образованиях области: г. Благовещенск (28,3%), г. Свободный (11,9%), Сковородинский район (8,8%), г. Зея (5,9%), г. Тында (4,8%).

- Не могу не отметить, что темп прироста заболеваемости у нас превышает среднероссийский показатель, - сказала Ольга Курганова. - По взрослому населению отмечается некоторое снижение показателя заболеваемости на 3 %, но, к сожалению, в возрастной группе 65 и старше отмечаем рост.

По прежнему основные заболевшие – это работоспособное население. 97,1% заболевших не были привиты против COVID-19.

- Мы следим за заболеваемостью среди вакцинированного населения. Только 0,3 % от общего количества амурчан, сделавших прививку от ковида, заболели новой коронавирусной инфекций. При этой отмечаем протекание заболевания в так называемой «стертой» форме, - сказала главный государственный санитарный врач области.

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация в детской возрастной группе. На 20 % она выросла за счет детей до 14 лет. Заболеваемость среди детей 15-17 лет осталась на уровне предыдущей недели.

Ольга Курганова также отметила успешное прохождение летней оздоровительной кампании. Более 17 тысяч детей побывали в летних лагерях. В детских организациях работали сотрудники, которые были на 80 % вакцинированы. За весь период летней кампании был зафиксирован лишь один случай заноса ковида в образовательном учреждении без распространения. Это показатель эффективности тех мер, которые были предприняты.

- Скоро 1 сентября, и здесь мы видим дополнительные риски в связи с тем, что к новому учебному году 100 тысяч детей идут в школу, начинается образовательный процесс в средних и высших учебных заведениях. Преподавательский состав на сегодня к работе готов, прививки поставили более 60% педагогов. Что касается студентов от 18 лет, то на текущую дату вакцинированы только 34%, работу необходимо форсировать, - сказала Ольга Курганова.

С 30 августа по 3 сентября пройдёт очередной, пятый этап программы оценки коллективного иммунитета.

- Мы впервые оценим количественное определение антител класса IgG. Исходя из анализа и оценки коллективного иммунитета населения Амурской области, мы можем прогнозировать развитие ситуации, - отметила Ольга Курганова.