Коронавирус в Приамурье, последние новости на 31 августа 2021: заболеваемость остается на прежнем уровне

Под медицинским наблюдением находится 1 764 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Амурской области за прошедшую неделю зарегистрировали 939 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости находится на уровне прошлой недели и составляет 120,10 на 100 тысяч населения.

На первом месте по количеству зараженных остается Благовещенск – 266 случаев. «Серебро» у Свободного с 122 заражениями. Тройку «лидеров» замыкает Сковородинский район, где зарегистрировали 83 случая коронавируса.

В Зее зарегистрировано 55 случаев, в Тынде – 45, в Белогорске – 32, в Бурейском и Зейском районах – по 27.

В Тамбовском районе заболели 26 человек, в Благовещенском – 25, ы ивановском – 24, в Архаринском – 22, в Райчихинске – 21.

В Серышевском районе зарегистрировано 19 заболевших за неделю, в Свободненском районе – 18, в Октябрьском – 17, в Белогорском – 16, в Тындинском – 15, в Завитинском, Магдагачинском, Константиновском и Мазановском районах – по 14. Восемь человек заболели в Шимановске и Шимановском районе, 7 – в Михайловском районе, 6 – в ромненском районе и четыре случая выявлено в Селемджинском районе.

Большая часть (69,5%) заболевших переносит инфекцию в форме ОРВИ. У 30% коронавирус протекает в виде пневмонии. Всего 0,5% заболевших переносит заболевание бессимптомно.

Большинство заболевших (89%) – взрослое население. Из них:

- 30-49 лет – 32%

- 50-64 года – 23%

- старше 65 лет – 21%

- 18-29 лет –13%

- 0-17 лет – 11%

На 34 неделе зарегистрирован рост заболеваемости на 20% за счет детей 0-6 лет (на 24,3%) и 7-14 лет (на 24,4%). Заболеваемость среди детей 15-17 лет осталась на уровне предыдущей недели.

Под медицинским наблюдением находится 1 764 человека, контактировавших с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1 281 595 исследований на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 418,7 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 448,3.