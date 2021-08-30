Партия «Новые люди» выступила за финансовую независимость Амурской области

Фото: партия «Новые люди».

Федеральное руководство «Новых людей» поддержало эту идеюи включило её в предвыборную программу партии.

Глава регионального отделения партии «Новые люди» Александр Додонов отметил, что жители Приамурья продемонстрировали активную жизненную позицию. Это позволило собрать нужное количество подписей в кратчайшие сроки.

– Мы создали петицию в начале августа. Менее, чем за месяц, наше предложение поддержали более 5 тысяч человек. Все понимают, что справедливо и логично оставлять деньги там, где они зарабатываются. Только так можно обеспечить развитие регионов, – считает Александр.

Предоставление регионам большей финансовой независимости – один из основных пунктов программы, с которой «Новые люди» идут на выборы. Руководство партии отмечает, что требования «Новых людей» воспринимаются обществом крайне позитивно.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

– Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идём в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям, – подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.

По данным опроса ВЦИОМ, проведённого 22 августа 2021 года, за непарламентские партии готовы проголосовать уже 15,5 % граждан России. Это наивысший показатель за всё время проведения исследований, он превышает рейтинги ЛДПР и СР-П-ЗП (9 % и 6,7 % соответственно). В то же время, «Единая Россия» установила абсолютный антирекорд: по данным того же опроса, ей готовы доверить управление страной лишь 26,4 % избирателей. Это наименьший результат, когда-либо продемонстрированный правящей партией. Пока не определились с выбором 13,5 % опрошенных, заявили об отказе участвовать в выборах 9,5 % респондентов.