В Приамурье восстанавливают леса на средства нацпроекта «Экология»

Очередной этап посадок стартует в первой декаде сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На средства федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» лесоводы проводят работы по искусственному и естественному лесовосстановлению.

На проведение лесовосстановительных работ в 2021 году по нацпроекту выделено более 73,2 миллионов рублей.

Работы по искусственному лесовосстановлению начались весной. Всеми лесхозами посажено более 7,2 миллионов сеянцев сосны, ели, кедра (сосны корейской) на площади почти две с половиной тысячи гектаров.

Очередной этап посадок стартует в первой декаде сентября. Уже приготовлена площадь более одной тысячи гектаров. Лесоводы планируют посадить 3,6 миллионов сеянцев.

Параллельно с искусственным лесвосстановлением лесхозы проведут работы по содействию естественному возобновлению лесов.

Также на средства национального проекта «Экология» будут заготавливаться семена деревьев. На эти цели выделено более 1,7 миллиона рублей.

- В национальном проекте «Экология» Амурская область участвует третий год подряд. Помимо лесовосстановительных работ и сбора семян деньги направляются на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники,- подчеркивает заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Бусыгина. – Всего в 2021 году будет выполнено работ и приобретено техники на сумму более 252,3 миллионов рублей.