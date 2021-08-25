В 2021 году в регионе предусмотрено предоставление мер поддержки 2 722 семьям

Сегодня меры поддержки предоставлены 2487 амурским семьям Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Амурчане, в чьих семьях родились первые и вторые дети, получают поддержку в виде единовременных выплат. Данные меры реализуется только для дальневосточников в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

- По двум мероприятиям на 2021 год предусмотрено предоставление мер поддержки 2 722 семьям на общую сумму 363,88 млн руб. В рамках нацпроекта «Демография» и при поддержке Правительства Амурской области в регионе реализуются единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Сегодня меры поддержки предоставлены 2487 амурским семьям, из них 1 600 семей получили единовременные выплаты при рождении первого ребенка, 887 семей – материнский капитал, - отмечает губернатор Амурской области Василий Орлов.

По мероприятию «Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка» в 2021 году предусмотрено 127,72 млн руб. Плановый показатель на 2021 год – 2284 семьи. Право на выплату нее имеет женщина, гражданка РФ, постоянно проживающая на территории Амурской области, родившая первого ребенка с 1 января 2019 года. Размер выплаты в 2021 году составляет 27094 руб. На сегодняшний день 1600 малышей уже получили полагающуюся им финансовую помощь. Кассовое исполнение составило 42,13 млн руб. (в том числе 40,87 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, и 1,26 млн. руб. за счет областного бюджета).

Потратить деньги семья может на любые цели, будь то кроватка для малыша или коляска. Обратиться за выплатой можно в управление соцзащиты населения по месту жительства, МФЦ, с помощью почтовой связи, либо через региональный портал госуслуг.

В 2021 году 236,16 млн. руб. предусмотрено на финансовую поддержку семей, в которых появились вторые малыши: на предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка. Право на него имеют женщины, гражданки РФ, проживающие на территории Приамурья, родившие (усыновившие) второго ребенка с 1 января 2019 года.

Плановый показатель на 2021 год - помочь 438 семьям.

На сегодняшний день кассовое исполнение составило уже 144,64 млн. руб., чем воспользовались 887 семей. Размер маткапитала при рождении второго ребенка в 2021 году составляет 191829,55 руб.

Распоряжение средствами материнского капитала может осуществляться одновременно по нескольким направлениям:

1) на приобретение или строительство жилья, осуществляемые посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления средств организации, осуществляющей строительство приобретаемого жилого помещения, либо физлицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилья;

2) на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, выполняемые с привлечением строительной организации;

3) на уплату первоначального взноса при получении кредита, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

4) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку по указанному кредиту, в том числе по кредиту, обязательство по которому возникло до возникновения права на получение маткапитала);

5) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;

6) на оплату платных образовательных услуг и иных связанных с получением образования расходов.

Обратиться за предоставлением маткапитала семья может в управление соцзащиты по месту жительства, либо в отделение Пенсионного фонда РФ (в случае одновременного обращения за федеральным материнским капиталом и региональным).