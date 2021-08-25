Новый логистический терминал в Благовещенске снизит транспортную нагрузку на центр города и сократит издержки на доставку грузов в регион

В Приамурье увеличилось число приоритетных инвестиционных проектов. Соответствующий перечень расширили сегодня на заседании комиссии по приоритетным инвестиционным проектам и улучшению инвестклимата при участии губернатора Василия Орлова.

Так, статус приоритетного получил проект создания современного транспортно-логистического терминала в Благовещенске с объемом грузопереработки свыше 300 тыс. тонн. Его планируют возвести в районе Астрахановка в период с 2023 по 2025 годы. Амурская компания ООО «Диспетчер» готова вложить в его реализацию порядка 417 млн. рублей.

- Совершенствование логистики входит в приоритетные сферы для экономики региона. Новый логистический терминал в Благовещенске снизит транспортную нагрузку на центр города и сократит издержки на доставку грузов в Амурскую область. За счет современной инфраструктуры мы сможем качественно повысить уровень обслуживания грузополучателей и полноценно использовать транзитный потенциал трансграничного мостового перехода через р. Амур. Также здесь будет создано более 30 новых рабочих мест, а объем налогов в бюджеты разных уровней за 12 лет составит порядка 787 миллионов рублей. Проекту будет оказана необходимая поддержка для запуска в обозначенные сроки, - отметил губернатор Василий Орлов.

Также участники комиссии в ходе заседания поддержали включение в перечень приоритетных проектов области проекта по созданию новой молочной фермы на 600 голов в селе Косицино Тамбовского района. Предприятие сможет ежегодно поставлять на внутренний рынок до 4,3 тыс. тонн молока и 30 тонн мяса. Инвестором выступит местная компания ООО «Амурский партизан», а объем инвестиций превысит 1,1 млрд. рублей. После выхода на полную мощность в 2024 году налоговая отдача от предприятия будет составлять до 6 млн. рублей в год.

Данный проект также получит господдержку. Инвестору частично компенсируют стоимость строительства объектов и необходимого оборудования, а также подключения к сетям энерго-тепло-водоснабжения. Кроме этого, компания получит право приобрести в собственность земли сельхозназначения по льготной стоимости, которая будет дешевле кадастровой на 25 процентов.

- В этом году на региональном уровне существенно расширены меры поддержки инвесторам приоритетных проектов. В частности, мы готовы субсидировать часть затрат и гарантируем неизменность налоговых и арендных платежей в течение 7 лет. Для получения этих и других преференций необходимо заключить соглашение о взаимодействии с Правительством области, а стоимость проекта – быть выше 150 миллионов рублей, - рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Напомним, что приоритетными для экономики региона являются сферы транспортной логистики, туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, жилищного строительства, лесопереработки, производства строительных материалов и лекарственных средств, а также нефте- и газохимической промышленности.