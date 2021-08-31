В Благовещенске отремонтируют ряд исторических зданий

В этом году губернатором области было направлено обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по объектам, которые находятся в федеральной собственности Фото: Правительство Амурской области

В ближайшие годы в областной столице преобразятся несколько исторических зданий. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, необходим комплексный подход к ремонту памятников – сразу должны выполняться работы по архитектурной подсветке и озеленению.

- В совокупности все эти работы направлены на то, чтобы город преображался. В прошлом году на реставрацию памятников архитектуры из всех источников – бюджетных и внебюджетных – направили 73 млн рублей. В этом году мы планируем, что будет не менее 200 млн рублей. В целом, у нас большой задел для работы на ближайшие годы. Один из масштабных объектов, работы на котором проводятся за счет бюджета области, – это ремонт фасада здания БГПУ, - прокомментировал Василий Орлов.

Один из масштабных объектов, работы на котором проводятся за счет бюджета области, – это ремонт фасада здания БГПУ Фото: Правительство Амурской области

По поручению губернатора из областного бюджета был предоставлен грант на 59 млн рублей на ремонт фасада и замену окон. Параллельно выполнен проект капитального ремонта крыши, на следующий год планируется завершить его и ремонт дворового фасада. Также в этом квартале, с другой его стороны, проводится ремонт здания Амурского педагогического колледжа – угловая часть также является памятником архитектуры регионального значения. На сегодня работы завершаются.

- Продолжается ремонт фасадов здания бывшей мужской гимназии. Фасад со стороны ул. Шимановского практически готов. Ведутся работы на главных фасадах. Еще необходимо будет заменить водостоки по исторически существовавшему варианту, боковые входные двери. В ходе работ выяснили, что цоколь со стороны Шимановского и главного фасада был облицован бутовым камнем. Принято решение открыть его от штукатурки и сохранить. Будет завершен ремонт оконных переплетов, чтобы полностью соответствовать историческому облику. На главном фасаде находится герб СССР, который был до 1939 года, там флаги только 11 республик, без Прибалтики и Молдавии. Он будет отремонтирован. Исторические двери на главном фасаде сохранены. Мемориальные доски, которые находились на фасадах, будут возвращены на место. Выполняется архитектурно-художественная подсветка. Думаю, в первой декаде сентября мы ее протестируем. Объем работ большой. Если погода позволит, то основные работы планируем завершить в сентябре. Технический контроль осуществляет областное казенное учреждение «Строитель». Претензий по качеству нет. Рассчитываем, что такое подарок от правительства наш университет получит в этом году, - рассказал руководитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант.

Кроме этого, за счет городского бюджета ремонтируется здание мэрии. За счет средств частного инвестора в этом году должна завершиться реставрация здания Дома Саяпина на Островского, 43.

За счет средств федерального бюджета, ведется капитальный ремонт и реставрация здания по ул. Калинина, 28, - Центр физиологии и патологии дыхания, бывшая Мещанская управа.

Выполнена временная крыша в здании кардиохирургического центра, который пострадал от пожара. Здание законсервировано, чтобы предотвратить попадание осадков. Будет разработан проект реставрации и восстановления. С учетом того, что новый кардиоцентр планируется построить на территории областной больницы, данное здание будет использоваться медакадемией как учебный корпус – симуляционный центр.

- Хочу отдельно отметить – у нас уже создан большой запас и продолжается работа по разработке проектно-сметной документации по объектам областной и муниципальной собственности. Например, в октябре прошлого года администрацией Благовещенска был утвержден план-график реставрационных работ на пять лет, установлены сроки проектных и производственных работ. С мэром мы провели совещание по исполнению данного плана, намеренны четко отслеживать выполнение работ в поставленные сроки. Мы видим – завершается ремонт фасада основного здания мэрии. В следующем году планируют приступить к ремонту соседнего здания – бывший дом Родионовой (ул. Ленина, 131). Будет вестись разработка проекта реставрации элементов медного декора ЦЭВа, таким образом в 2023 году планируем завершить все работы по реставрации его фасада, - рассказал Виталий Ребизант.

Есть проект капитального ремонта театра Драмы. Готовятся конкурсные процедуры на музей Дом Саяпина (ул. Амурская, 216). Есть проект реставрации политехнического колледжа – бывшее ремесленное училище им. графа Муравьёва-Амурского (Политехническая, 13б), фасада женского епархиального училища. Готовится проектная документация на Дом Котельникова.

В этом году планируется начать ремонт фасадов здания Института развития образования – раньше начальная школа им. Гоголя и Достоевского (ул. Октябрьская, 155).

В этом году губернатором области было направлено обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко по объектам, которые находятся в федеральной собственности и по которым многие годы не выполняются работы. В следующем году ожидается достаточно большой приток средств по объектам, находящимся в федеральной собственности – по линии академии наук, вузы.

- Рассчитываем, что в следующем году будет выполняться проектная документация на ремонт объектов, находящихся в ведении минздрава – первая операционная городской клинической больницы. Вообще на территории горбольницы находится три исторических здания, по всем необходима разработка проектной документации, - добавил Ребизант.

На сегодня объем проектно-сметной документации приближается к 500 млн рублей. В планах Правительства – начать работы по зданию АОДНТ – бывшего Дома Офицеров. Здесь есть соглашение с минкультом России. Кроме того, губернатором поставлена задача – в рамках приведения в порядок исторического центра за счет средств бюджета области выполнить косметический ремонт ряда зданий федеральной собственности. Отремонтируют фасад амурского областного военкомата, еще одного здания Педуниверситета по ул. Горького, 231, бывшее училище памяти войны 1812 года, и возможно, гостиницы «Амур», где сейчас находится областной суд.

На сегодня объем проектно-сметной документации приближается к 500 млн рублей Фото: Правительство Амурской области

- При проведении ремонтных работ мы ориентируемся на исторические материалы, фотографии. Проводим натурные исследования для определения первоначального цвета фасада, его облика. Таким образом, преображается наш город, возвращается внешний первоначальный облик памятника. С учетом архитектурно-художественных подсветок эти здания преображаются и становятся украшением. Надеюсь, эти перемены горожане видят, - резюмировал Виталий Ребизант.