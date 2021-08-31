В мэрии Благовещенска рассказали, какие такси чаще всего попадают в ДТП

Специалисты также дали советы, как быть с недобросовестными водителями Фото: архив

В администрации Благовещенска рассказали, какие такси чаще всего попадают в аварии в Благовещенске. Кроме того, в мэрии сообщили и о других фактах, связанных с этим видом транспорта. Все это произошло в рамках ответов на вопросы горожан.

По информации отдела организации транспортного обслуживания населения администрации, горожане чаще всего спрашивают, куда сообщать о недобросовестных водителях, их нарушениях, какие такси чаще всего попадают в ДТП.

В таких случаях специалисты рекомендуют обращать внимание на внешний вид автомобиля, на его техническое состояние, состояние водителя. Если водитель или автомобиль не внушают доверия, лучше отказаться от поездки, а затем позвонить диспетчеру и пояснить причину отказа.

- Если с водителем и автомобилем все в порядке, но в пути водитель агрессивно управляет машиной, нарушает правила дорожного движения, о нарушениях следует сообщить сотрудникам ГИБДД и диспетчеру. Компания, которая дорожит своей репутацией, примет соответствующие меры к водителю, – сообщили в пресс-службе администрации Благовещенска.

По информации городского отдела полиции, в 2020 году в Благовещенске с участием такси было зафиксировано 28 ДТП, причем во всех авариях имелись пострадавшие. С начала текущего года в городе произошло четыре аварии. Согласно статистике, предоставленной полицией, в прошлом году чаще всего в аварии попадали автомобили сервиса «Максим» (11 раз) и «Яндекс Go» (10 раз). В 2021 году зафиксировано по два ДТП с участием «Максима» и «Яндекса».