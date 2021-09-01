Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 сентября 2021: врачи рассказали, как госпитализируют беременных в пандемию

В случае сомнительного или положительного результата пациентку размещают в изоляторе Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области 31 августа выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за последние сутки не изменился и составил 0,4%.

Среди новых пациентов у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (66%), у 42 – в виде пневмонии (34%). Бессимптомной формы заболевания за последние сутки выявлено не было.

Всего с начала пандемии с нарастающим итогом зарегистрировано 31 906 случаев, показатель заболеваемости составляет 4080,85 на 100 тысяч населения.

Амурчане прошли обследование на COVID-19 1 201 360 раз, в том числе за последние сутки – 2828.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Тем временем, в благовещенской городской больнице рассказали, как в условиях пандемии госпитализируют беременных. Специалисты отметили, что существуют два вида госпитализации: плановая и экстренная. Плановая проводит с понедельника по пятницу, с 08:00 до 14:00.

При плановой госпитализации, помимо основных документов, пациентка должна иметь при себе ПЦР-тест, сделанный не ранее чем в течение трех суток до дня госпитализации. При экстренной экспресс-тест делают в самом роддоме.

- В случае сомнительного или положительного результата пациентку размещают в изоляторе и проводят ПЦР-тестирование, результат которого станет известным в течение 12-24 часов, - отметили в больнице.

Если за этот период времени произошли роды, то ребёнок временно изолируется от матери до получения результата теста.