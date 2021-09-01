В ряде районов Амурской области выявлены очаги африканской чумы свиней

Очаг АЧС обнаружен в нескольких селах Свободненского и Серышевского районов Фото: https://www.instagram.com/denisiniutochkin/

В некоторых районах Приамурья специалисты выявили африканскую чуму свиней – АЧС. Так, очаг заболевания обнаружен в селе Никольское Белогорского округа. Об этом сообщил глава муниципалитета Денис Инюточкин.

В связи с этим в округе вводится режим ЧС по отчуждению свинопоголовья в селах Никольское, Ключи и Камышовка, так как они попали в зону отчуждения.

Сегодня, 1 сентября, в этих селах начнутся мероприятия по предупреждению рапространения заболевания на территории округа – все свинопоголовье, а это 117 животных, будет уничтожено.

На въезде и выезде в Никольском будут установлены дезинфекционные барьеры и ветеринарно-полицейские посты. Все автомобили, въезжающие в село, и выезжающие из него будут тщательно досматриваться и обрабатываться, чтобы не допустить распространения заболевания.

- Акцентирую внимание, что в этих трех селах запрещены приобретение, реализация, убой, вывоз свиней, - отмечает глава. - Владельцам уничтоженных животных будет выплачена компенсация из расчета 156 рублей за килограмм живого веса.

Сейчас задача муниципалитета – провести все дезинфекционные мероприятия и не допустить распространения заболевания на другие территории. Владельцев животных в других поселениях просят внимательно отнестись к состоянию поголовья и при выявлении признаков заболевания сообщить в ветеринарную службу.

Очаг АЧС обнаружен и в нескольких селах Свободненского и Серышевского районов. В Сычёвке уже начался падеж свиней.

Как сообщают «Зейские огни», проведенные 30 августа исследования показали, что АЧС пришло и в Сычёвку. Сейчас там организуют посты перед въездом в деревню.

- На первом посту будут дежурить сотрудники полиции и ветслужбы. Перед въездом в село уже выкопана траншея длиной восемь метров и глубиной 20 сантиметров. Основание траншеи будет покрыто пленкой и опилками, пропитанными дезраствором. Это делается для того, чтобы въезжающий и выезжающий транспорт, а точнее колеса машин, проходили дезинфицирующую обработку, – рассказала глава района Эльвира Агафонова.

По официальным данным, в хозяйствах Сычёвки находятся около 200 свиней. Они все подлежат изъятию и убою бескровным методов. Уже было определено место для сжигания туш. К процедурам должны приступить сегодня, 1 сентября.