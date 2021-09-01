Благовещенцы указали мэру на проблемы

Жители района Пятой стройки интересовались содержанием дорог Фото: администрация Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев во второй раз пригласил жителей города проехаться с ним по проблемным территориям и высказать свои пожелания. Выезд состоялся 28 августа.

Маршрут мэр с горожанами определили на месте. В него вошли Астрахановка, районы Пятой стройки и Тайваня, несколько участков в микрорайоне и центре Благовещенска. Многие вопросы касались качества выполняемых в городе работ и планов на будущие годы.

Главной же темой поездки стало водоотведение. В тот день Благовещенск как раз накрыл дождь - можно было тут же оценить, как ливневки справляются с осадками. А справлялись они не всегда на отлично.

- Мэра спросили о сроках ремонтов коллекторов, какие дополнительные меры принимаются в этом направлении. Интересовали и чисто житейские вопросы, например, прочистка и углубление водоотводных канав в частном секторе в Астрахановке, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жители района Пятой стройки интересовались содержанием дорог (отсыпкой, ремонтным профилированием). Также они подчеркнули - на здешних остановках не хватает павильонов.

Участников поездки спрашивали и о ремонте дорог - например, кольцевой развязки на улице Калинина. По словам Олега Имамеева, зайти на объект планировали в этом году, но перенесли на следующий, поскольку объем работ в текущий сезон и так очень большой.

Попросили главу рассмотреть и вопрос о продлении правоповоротной полосы Игнатьевского шоссе на Мухина, так как в часы пик въезд на эту полосу затруднен. Вердикт по этому вопросу пока не озвучен.