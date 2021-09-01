В Благовещенске прошли линейки, посвященные дню знаний

Наибольшее количество первоклассников – 252- будет учиться в школе № 16 Фото: Татьяна РЯБОВА

Сегодня, 1 сентября, в школах города прошли праздничные линейки для первых и одиннадцатых классов. Для учеников остальных классов учителя провели классные часы. В этом году впервые за парты сели 3 400 первоклассников, что на 150 человек больше, чем в прошлом. Всего в новом учебном году в школы придет более 28 тысяч школьников. Наибольшее количество первоклассников – 252- будет учиться в школе № 16.

На торжественной линейке в школе №5 побывал мэр Благовещенска Олег Имамеев. Глава города поздравил школьников, педагогов и родителей.

- Для всех это очень знаменательный день. Особенно хочется пожелать родителям, чтобы они, кроме переживаний, испытывали еще и гордость за своих детей. И знаете, иногда неважно, какая оценка, главное то, что он мой сын, она моя дочь. И, наверное, это одни из самых важных человеческих статусов – быть папой и мамой. Я хочу пожелать, чтобы вы всегда несли это гордое звание – родитель! – пожелал Олег Гатауллович.

Вместе с мэром поздравить ребят пришел депутат Законодательного Собрания Амурской области Евгений Тюхаев.

- Первое сентября – это всегда теплый и по-своему волнительный праздник. Для меня он волнительный вдвойне, потому что школа №5 – это моя родная школа, которую я имел честь закончить в свое время. Сейчас, когда меня пригласили на праздник, я посмотрел на эти красивые и умные лица ребят и сразу вспомнил, как это все происходило в нашем возврате. Нельзя не обратить внимания на то, как изменилась школа, как отремонтирован фасад и облагорожена пришкольная территория. Мне кажется, что детям здесь будет очень комфортно учиться. Очень рад за ребят,– сказал Евгений Тюхаев.

Слова поздравлений от руководства школы и области прозвучали во всех школах города.

В школу №2 и гимназию №1 поздравить ребят пришли заместители мэра города Благовещенска Виктория Хопатько и Максим Ноженкин. Председатель Благовещенской городской думы Елена Евглевская поздравила ребят в лицее №6. Депутат Законодательного Собрания, Почетный гражданин города Благовещенск Александр Синьков принял участие в праздничных линейках в школах №№10 и 15. Депутат Законодательного Собрания Надежда Багрова поздравила школьников в школе №27.

Поздравила первоклашек заместитель председателя Правительства области-министр образования и науки области Светлана Яковлева.

- Сегодня праздник не только для тех, кто учится. Каждый человек вспоминает свои школьные годы, многие переживают этот день еще раз, только уже через своих детей и внуков. В этот светлый праздник хочу пожелать всем здоровья, терпенья и чтобы новый учебный год принес только хорошее, – пожелала Светлана Яковлева.

Светлана Вячеславовна также обратилась к выпускникам, родителям школьников и педагогам.

- 1 сентября – день особенный для выпускников, которых ждут серьезные испытания. Нужно приложить максимум усилий для подготовки и успешной сдачи государственных экзаменов. Не сомневаюсь, вы справитесь со всеми трудностями и сделаете правильный выбор будущей профессии. Родителям хочу пожелать терпения. Вашим детям очень нужны понимание, поддержка и забота. Будьте опорой им в трудную минуту. Не забывайте порадоваться их успеху. Ведь от этого зависит их уверенность в себе, желание преодолевать трудности и продолжать учиться, - добавила она. - Вам, дорогие учителя и педагоги, желаю удовлетворения от своей работы. Учите и учитесь сами. Будьте интересны своим ученикам и студентам. Станьте для них собеседниками, друзьями, наставниками, примером для подражания.

Как сообщает министерство образования и науки Приамурья, за парты сели более 100 тысяч учеников, колледжи и вузы приняли около 40 тысяч студентов, столько же детей пошли в детские сады и группы дошкольного образования.