Амурчанин избил подростков и обещал взорвать автомобили

Против нарушителя возбудили несколько административных и уголовных дел Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Амурской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении двух преступлений. Мужчина подозревается в ложном сообщении об акте терроризма и причинении травм подросткам.

Вчера вечером, 31 августа, в полицию поступило сообщение о том, что на центральной площади города Свободный неизвестный ударил двух подростков. На место происшествия незамедлительно выехал наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали амурчанина. Им оказался гражданин, 1975 года рождения, по внешним признакам пьяный.

Мужчина вел себя неадекватно. Кроме того, он сообщил другим людям, также находящимся на площади, что в одном из припаркованных автомобилей якобы находится взрывное устройство. После чего беспричинно побил двоих детей, 14 и 16 лет.

- Машина была обследована, предметов, представляющих опасность, не обнаружено. В отношении правонарушителя следователем МО МВД России «Свободненский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Он задержан и помещен в изолятор временного содержания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По факту причинения травм детям возбуждено уголовное дело по п. а ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам».

Также в отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В социальных сетях появились подробности произошедшей драки. Мама одной из пострадавших девочек рассказала подробности.

По сообщениям Telegram-канала Amur Mash, мужчина первый подошел к девочкам-подросткам и рассказал, что здание якобы заминировано.

- Он к ним подошел, к девчонкам, и говорит: «Тут все заминировано, сейчас машины все взорвутся, если вы мне не поможете, я вас тут сейчас всех подорву». От него алкоголем сильно воняло. Девочки пошли в администрацию, подошли к охраннику и попросили вызвать полицию, – рассказала амурчанка.

Когда подростки вернулись, то увидели, что мужчина начал приставать к другой компании. Девочки хотели предупредить их и посоветовать держаться от мужчины подальше, но тот начал махать кулаками. Одна из девочек попала под удар и упала. Тогда и началась потасовка.

По словам женщины, полиция приехала через несколько минут и задержала мужчину.