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Здоровье2 сентября 2021 3:38

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 сентября 2021: меньше 130 человек заражаются за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 2 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Управление настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике коронавирусной инфекции Фото: архив

Управление настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике коронавирусной инфекции Фото: архив

За сутки 1 сентября в Амурской области выявлено 126 новых случаев COVID-2019. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 93 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 32 – в виде пневмонии (25%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 32 032 случаев, показатель заболеваемости составляет 4096,97 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки не изменился и составляет 0,4 %.

За весь период на коронавирус обследованы 1 204 301 человек. за последние сутки тестирование прошли 2 941 амурчанина.

Управление настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

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