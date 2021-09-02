Кукольные спектакли вернутся в сентябре

Зрительские кресла уже ждут ребят Фото: pixabay.com

Амурский областной театр кукол «Амурчонок» открыл продажу билетов на сентябрьские спектакли. Да, вы не ошиблись - на сентябрьские! Хотя открытие 58-го театрального сезона запланировано на октябрь, руководство «Амурчонка» пошло навстречу верным зрителям и решило организовать постановки еще и в сентябре.

- За лето мы получили от вас огромное количество звонков и сообщений с одним и тем же вопросом: «Когда будет ближайший спектакль?» - рассказали в театре. - Открытие 58-го сезона запланировано на октябрь. Но мы не можем проигнорировать просьбы наших любимых зрителей, и поэтому открываем продажу билетов на сентябрь.

В первые выходные сентября можно посетить знакомую многим по мультипликационной адаптации сказку «Котенок по имени Гав» (0+). Легкая, веселая постановка расскажет о дружбе между совершенно разными зверями и о том, насколько дружба может быть разной - и одновременно очень важной для каждого из нас.

- Спектакль «Котенок по имени Гав» динамично и красочно рассказывает о приключениях котенка и его приятеля - озорного щенка. Героям спектакля предстоит пережить немало приключений, столкнуться с неприятностями и злом, но справедливость обязательно восторжествует и победит дружба! - так описывают постановку на официальном сайте областного театра кукол.

В основе спектакля «Котенок по имени Гав» - одноименная сказка Григория Остера. Но даже если ваши дети читали ее или видели снятый по сказке цикл анимационных фильмов, сходить на постановку все же стоит. Ведь в театре на эту историю взглянули по-новому.

Увидеть «Котенка по имени Гав» можно будет 4 и 5 сентября в 11.00. Продолжительность спектакля составляет 45 минут. Чтобы самым маленьким зрителям было комфортно, его разделили на два действия с антрактом.

Так как в театре все еще идет ремонт, постановка состоится в музее «Дом И. А. Котельникова» и на сцене Амурского колледжа искусств и культуры. Билеты можно купить только онлайн, на официальном сайте Амурского областного театра кукол amurkukly.ru

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Окончанию войны посвящается

В эту пятницу, 3 сентября, Амурская область вместе со всей страной будет праздновать день окончания Второй мировой войны. В Благовещенске его отметят с положенным торжеством.

Мероприятие, посвященное дню окончания Второй мировой войны и открытию зала боевой славы, состоится 3 сентября в 15.00 на территории военно-исторического комплекса ДВОКУ «Гарнизон артиллерийского полукапонира № 108».

На нем будут присутствовать ветераны 12 укрепленного района, ветераны военной службы, представители горадминистрации, гости из Москвы и других регионов России и, конечно, жители Благовещенска.

Впоследствии зал боевой славы будет открыт для всех желающих. Там для широкого обозрения будут представлены ранее никогда не выставлявшиеся на территории Приамурья уникальные экспонаты. Они посвящены военным событиям Второй мировой войны, происходившим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Гарнизон артиллерийского полукапонира № 108

ул. Краснофлотская

0+

А В ЭТО ВРЕМЯ

Конкурсы для детей и взрослых

В выходные можно не только понаблюдать за творчеством опытных артистов, но и самим проявить свои таланты. В Амурской области как раз проходят два конкурса, принять участие в которых может любой желающий.

Рисуем легенду

Детям от 3 до 14 лет предлагают почтить память легендарного полководца, победителя в Невской битве и Ледовом побоище князя Новгородского, великого князя Владимирского и Киевского… вы уже поняли, о ком идет речь?

Городской конкурс детских рисунков посвящен 800-летию Александра Невского и называется соответствующе: «Александр Невский - мой герой» (0+). Его организует Дом культуры села Плодопитомник, но поучаствовать могут ребята со всего Благовещенска.

Прием творческих работ открыт до 7 сентября, отвезти их нужно по адресу: с. Плодопитомник, ул. Центральная, д. я. После окончания приема, с 9 по 14 сентября, в Доме культуры состоится выставка работ, а по ее завершении - награждение победителей.

Положение и форму заявки ищите на сайте Городского Дома культуры в разделе «Документы». Также подробности можно уточнить, позвонив по телефону 8 (4162) 44-23-06.

Поем соло

Амурчане в возрасте 55 лет и старше могут показать свои вокальные таланты. В Благовещенске проходит II открытый городской конкурс вокального творчества «Серебряный голос Амура» (6+). Он приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

- Приглашаем к участию солистов и вокалистов в возрасте 55 лет и старше. Заявки принимаются в видеоформате в двух номинациях: эстрадное и народное пение. Допускаются только сольные номера (по желанию - в сопровождении живого аккомпанемента или бэк-вокала), - рассказали в Городском Доме культуры, где и пройдет конкурс.

Заявки на II открытый городской конкурс вокального творчества «Серебряный голос Амура» (6+) можно прислать по электронной почте zayavkigdk@mail.ru либо принести в Городской Дом культуры по адресу: ул. Ленина, 144, кабинет № 12. Образец заявки и положение о проведении конкурса выложены на сайте gdkamur.ru в разделе «Документы».

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру 8 (4162) 52-54-13.