Три участка дорог перекроют в Благовещенске

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько участков улиц перекроют в Благовещенске. Так, с 08.00 2 сентября до 08:00 12 сентября в областной столице полностью ограничат движение транспорта на участке улицы Северная между Трудовой и Кузнечной. Перекрытие связано с устройством инженерных сетей. Работы проводит ООО «Белый медведь».

Во время производства земляных работ с 19 до 07 часов проезд на участке будет открыт.

С 14:00 2 сентября в Благовещенске ограничат движение транспорта на участке улицы Б. Хмельницкого между Октябрьской и Северной. Там проведут работы по устройству инженерных сетей. Движение восстановят до 12 сентября.

Также на этой неделе ООО ДСК «Амурстрой» начнет ремонтировать инженерные сети по улице Горького на участке между Пионерской и 50 лет Октября. В первую очередь подрядная организация заменит порядка 250 метров теплосетей, после этого преступят к ремонту водопровода и канализации.

В связи с работами с 9:00 3 сентября этот участок, а также перекресток Горького – Пионерская перекроют. Движение транспорта планируют восстановить до конца месяца.

- Сейчас на участке Шевченко – Пионерская меняем водопровод, теплотрассу и канализацию. Теплотрассу заканчиваем, переходим на теплотрассу по улице 50 лет Октября, – пояснил представитель подрядной организации.

На отрезке от Островского до 50 лет Октября работает ООО «Асфальт», по одной из полос рабочие уложили нижний слой асфальта. Также первый слой покрытия нанесли на участке от Островского до Шимановского. Ведутся работы по устройству тротуаров.

Напомним, улицу Горького ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В целом комплексный ремонт с заменой инженерных сетей, дорожного покрытия и благоустройством ведется на участке от Калинина до Театральной протяженностью 2,2 километра.

Администрация города просит водителей выбирать альтернативные маршруты.