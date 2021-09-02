Приговор в отношении руководства компании «Городок» вступил в силу

Потерпевшими по делу признаны больше 360 человек Фото: архив

Вчера, 1 сентября, в Приамурье вступил в законную силу приговор в отношении руководителей ООО «СК «Городок». Как известно, они потратили деньги амурчан, участвовавших в долевом строительстве. Защитники компании пытались подать апелляцию, но суд ее отклонил.

Судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда признала приговор Благовещенского городского суда от 28 апреля законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым.

Приговором Благовещенского городского суда от 30 апреля 2021 года генеральный директор компании осужден за растрату. Этим же приговором осуждены трое учредителей организации за соучастие в преступлении.

Судом установлено, что с 22 июля 2013 года по 31 декабря 2015-го компания «Городок» строила многоквартирный дом литер №8 в селе Чигири Благовещенского района за счет средств участников долевого строительства, привлекаемых в рамках заключенных с ними договоров. В этот период в кассу и на расчетный счет компании от дольщиков поступил 131 178 871 рубль.

Фактическая стоимость выполненных работ составила 76 456 662,13 рубля. В результате действий руководителя и учредителей организации незаконно растрачено 42 475 246,15 рублей. В результате самостоятельных действий руководителя и одного из учредителей незаконно растрачено еще 10 845 272, 27 рубля.

Кроме того, один из учредителей осужден за соучастие в частичной невыплате свыше трех месяцев и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты работникам в период с 1 января 2014 по 31 декабря 2015 года.

В ходе судебного разбирательства все подсудимые свою вину в совершении преступлений не признали, однако государственному обвинению удалось убедить суд в их виновности, представив достаточные доказательства.

Генеральному директору назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 200 000 рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Одному из учредителей назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы со штрафом 300 000 рублей с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Второму – в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. И третьему учредителю – в виде 3 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом 100 000 рублей.

Не согласившись с приговором суда защитники осужденных подали на него апелляционные жалобы, в которых привели доводы об их невиновности. Суд оставил приговор в силе, сообщает областная прокуратура.

Строительная компания «Городок» была объявлена банкротом в 2020 году. Дольщики устраивали пикеты и даже грозили голодовкой. Позже деньги амурчанам возвращали из областного бюджета. В качестве потерпевших по уголовному делу признано более 360 человек.