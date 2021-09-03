Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 сентября 2021: в регионе продолжают регистрироваться смерти от инфекции

За сутки из больниц выписаны 34 пациента Фото: Минздрав Амурской области

В Приамурье 2 сентября диагноз «коронавирус» подтвердили у 124 пациентов. У большинства из них заболевание протекает в виде ОРВИ.

- У 81 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (65%), у 42 – в виде пневмонии (34%), у 1 - в бессимптомной форме (1%), - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Таким образом, подсчитали в ведомстве, с начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 32 156 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом провели уже 1 207 318 обследований, за последние сутки – 3 017.

В Амурской области продолжают регистрировать смерти от новой коронавирусной инфекции. Официальные данные предоставил сайт стопкоронавирус.рф.

По данным источника, за сутки 2 сентября от инфекции скончался ещё один амурчанин. Общее количество смертей за весь период достигло 369 случаев.

За сутки из больниц выписаны 34 пациента, вылечившихся от коронавируса. За весь период выздоровели 26 672 человека.