Новые варианты герба Благовещенска представили неокраеведы

Неокраеведы предложили прийти к консенсусу Фото: instagram.com (amurotgoloski)

Альтернативные варианты герба Благовещенска предложили авторы краеведческого проекта «Амурские отголоски». Такое предложение стало логическим продолжением дискуссии, развернувшейся вокруг главного городского символа на прошлой неделе.

Напомним, бурные обсуждения разгорелись после лекции историка Владимира Пушкарева о макете нового герба амурской столицы. Неокраеведов неприятно удивили появившиеся на нем фигуры Святителя Иннокентия и Николая Муравьева-Амурского - из-за них герб назвали, в частности, «перегруженным лишними элементами». Что примечательно, другие специалисты встали на защиту макета, заявив, что он отражает важные вехи в истории Благовещенска.

В результате неокраеведы предложили прийти к консенсусу.

- Мы лишь хотим напомнить всем нам, что герб города Благовещенска - не чья-то собственность, не поле для удовлетворения своих амбиций, не просто безделушка. Это символ! Настоящее достояние жителей. И только им решать, под каким гербом и флагом жить дальше! Именно народ является высшей властью в стране, - написали они на своей странице в соцсетях.

Представители «Амурских отголосков» отметили, что у людей должен быть выбор - и предложили свои, более лаконичные варианты герба Благовещенска. Они попросили мэра города Олега Имамеева вынести эти макеты на голосование и утверждение депутатами городской Думы, предварительно получив одобрение Геральдической комиссии при президенте РФ.