У губернатора Амурской области появился фан-аккаунт

На страницу подписаны 293 человека Фото: скриншот

У губернатора Амурской области Василия Орлова появился фан-аккаунт в социальной сети Instagram. На сегодняшний день в нем 17 публикаций. На страницу подписаны 293 человека.

В постах администраторы расхваливают не только деловые качества Василия Александровича, но и его внешние данные.

- Офигенный, решительный, лучший, открытый, веселый.

- Я спросил во сне у Бога: «У Приамурья есть дорога?». Улыбнувшись, Бог сказал: «Я ж Орлова вам послал! – пишут в постах.

Некоторые амурчане высказали предположение, что аккаунт ведется самим Орловым. Однако губернатор отметил, что отношения к этому он не имеет.

- На днях удивили новостью, что у меня есть фан-аккаунт. Посмотрел творение умельцев, посмеялся и закрыл. Не знаю, зачем это людям нужно, лучше бы направили силы на что-нибудь полезное. Я бы даже не стал комментировать этот факт, но телеграм-каналы комментируют это как некую сенсацию. Считаю, что теперь нужно внести ясность. Ни я, ни мои коллеги этим заниматься бы не стали. Думаю, разговор на этом исчерпан, - резко отреагировал губернатор области.