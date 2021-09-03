После серьезной аварии в Благовещенске подрались водители

Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии Фото: соцсети

В Благовещенске произошла очередная серьезная авария. В районе дома №32 по улице Школьная столкнулись два автомобиля. ДТП случилось около 11.30.

- Столкнулись автомобили Mazda CX-7 под управлением гражданина 1982 года рождения и Toyota Corolla под управлением мужчины 1980 года рождения, - рассказали в пресс-службе областной полиции.

В результате аварии пострадал водитель «легковушки». Предварительно установлено, что он управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме того, по сообщениям в социальных сетях, после ДТП между участниками началась драка. Мужчин пытались растащить очевидцы, но амурчане все равно пытались избить друг друга. По факту драки полицейские проводят проверку.