Амурчане, застрелившие тигра Павлика, пытаются обжаловать приговор суда

Амурский тигр - краснокнижное животное Фото: wikimedia.org

Двое жителей Амурской области, осужденные за убийство спасенного в Приморье тигра Павлика, обжалуют приговор. Об этом журналисту «Комсомольской правды в Благовещенске» рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В июле Свободненский городской суд Амурской области приговорил двух жителей села Новопетровка к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима за убийство тигра Павлика. Также с осужденных взыскано более двух миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Суд установил, что мужчины в ходе незаконной охоты на косулю обнаружили краснокнижного зверя. Пока один из них освещал фарой зверя, второй выстрелил в него и ранил, а утром браконьеры вернулись к месту преступления и добили зверя.

Сейчас фигуранты дела пытаются обжаловать приговор и ждут решения суда за решеткой. Сергей Владимирович в разговоре с журналистом «Комсомолки» отметил: это вполне нормальная практика.

- В данной ситуации это нормально, когда выносится приговор по, а осужденные подают апелляцию и попробуют оспорить решение суда. Пока мы ждем окончательный вердикт, мы не комментируем эти вещи. Мы руководствуемся тем решением, которое вынесено и комментируем его. Будет решение по апелляции – там будет понятно, - отметил Арамилев, подчеркнув, что вынесенный приговор считает справедливым.

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Амурской области.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным на осень 2020 года, общая численность животных в РФ составляет около 600 особей.