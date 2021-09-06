Партия «Новые люди»: финансирование Амурской области должно быть увеличено

Фото: партия «Новые люди».

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев совместно с руководителями её ключевых комитетов представил предвыборную программу. Один из главных пунктов - предоставление регионам большей финансовой самостоятельности. Новые люди уверены, что это станет стимулом для экономического развития страны.

По мнению представителей партии, главным критерием оценки состояния экономики должен быть уровень жизни людей. По нему и нужно оценивать эффективность работы исполнительной власти.

- Росстат считает, что у нас в стране 19 млн бедных, потому что их доход не больше 10,9 тыс. рублей. Если у тебя доход 11 тыс. рублей, то ты, по мнению Росстата, уже средний класс. И ни в чем себе не отказывай. По методике Всемирного банка, бедными считаются те, кто больше половины своих денег тратит на еду. В России 70% людей - почти 100 млн - больше половины своего дохода тратят на питание. Это реальная бедность, - подчеркнул председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Кроме усиления независимости регионов, «Новые люди» предлагают отменить налог на прибыль, НДС и страховые взносы. Вместо них предлагается ввести единый налог с оборота. В первый год ставка такого налога может составлять 7%, однако в дальнейшем она сократится до 5%. Предполагается, что единый налог легче собирать и контролировать. Кроме того, работодатели перестанут уходить от НДС и платить «серые зарплаты».

Сами зарплаты при этом должны быть повышены. Партия предлагает заключить общественный договор, при котором бизнес, получив выгодные условия, возьмёт на себя обязательства по выходу из тени и повышению заработной платы сотрудников не менее чем на 20%. При таких условиях всего за пять лет средняя зарплата может дойти до 100 тыс. рублей в месяц.

Отдельное внимание Новые люди уделили оплате труда педагогов. Они считают необходимым отменить сверхурочную работу, установить всем учителям страны единую федеральную ставку 75 тыс. рублей и ликвидировать Рособрнадзор.