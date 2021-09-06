Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 сентября 2021: работа пункта вакцинации на ОКЦ продлена

Ежедневно в ОКЦ прививают порядка сотни человек Фото: Минздрав Амурской области

В администрации Благовещенска рассказали, что пункт мобильной вакцинации от коронавируса будет работать еще неделю. Это связано с большим количеством желающих сделать прививку.

Привиться от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт» благовещенцы вновь смогут с 6 по 11 сентября.

В будни пункт вакцинации будет работать с 16:00 до 19:00, в субботу 11 сентября – с 12:00 до 16:00.

К тому же медицинские работники городской поликлиники № 3 также будут прививать всех желающих в эти выходные, 4 и 5 сентября, с 12:00 до 16:00.

Ежедневно в ОКЦ прививают порядка сотни человек. За все время работы мобильного пункта вакцинацию прошли около 1000 благовещенцев.

По данным на 5 сентября, в Амурской области выявили 120 новых случаев заболевания коронавирусом. Темп прироста составил 0,4 %.

У 75 человек, что составляет 62% от общего числа заболевших, инфекция протекает в виде ОРВИ, у 42 пациентов диагностировали пневмонию, это 37%, у 1 человека - в бессимптомной форме.

С нарастающим итогом зарегистрировано 32 522 случаев, показатель заболеваемости составляет 4159,64 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 1 216 093 человек, в том числе за последние сутки – 3 048

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки от болезни скончались три человека. Общее число летальных исходов составляет 402.

За сутки из больниц выписаны 40 человек. За весь период выздоровели 26 802 амурчанина.