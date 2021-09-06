Подросток утонул на реке Томь в Белогорске

Детей спасла женщина, отдыхавшая неподалеку Фото: администрация Благовещенска

Прокуратура Белогорска проводит проверку по факту несчастного случая с детьми на реке Томь. Установлено, что 5 сентября трое подростков 12, 13 и 15 лет после обеда пошли купаться на реку в районе стадиона «Амурсельмаш».

Во время купания двое из ребят начали тонуть, а 12-летний мальчик попытался их спасти.

- Помощь несовершеннолетним оказала отдыхающая неподалеку женщина. Спасти из воды удалось двоих подростков – 15 и 12 лет. Местонахождение третьего мальчика не установлено, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

В ходе проверки прокуратура выяснит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнению законодательства о безопасности на водных объектах, законодательства об основах профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура контролирует доследственную проверку, которая проводится следственными органами по факту несчастного случая.

В связи со случившимся специалисты ведомства повторно обращают внимание детей и их родителей на необходимость соблюдения мер безопасности на воде.