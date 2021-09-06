«Мы будем ими гордиться!»: амурская молодежь стремится в писатели

«Талантлива ли амурская молодежь? Очень!» - уверенно заявляет Андрей Коваленко (на фото). Фото: из личного архива героя публикации

В 2021 году отмечается юбилей трех амурских писателей и поэтов: Леониду Завальнюку - 90, Михаилу Аношкину - 100 и Петру Комарову - 110 лет. Несмотря на то, что эти авторы творили около века назад, их имена на слуху у многих читающих жителей области до сих пор. А что насчет наших современников?

Новые имена

В каждой компании обязательно найдется человек, который мечтает стать великим писателем. Но пока одни лишь мечтают, другие берутся за ручку или клавиатуру ноутбука и начинают создавать собственные миры.

В Приамурье пишущих молодых людей достаточно, считает Андрей Коваленко, руководитель Молодежного амурского литературного объединения (МАЛО).

- У нас поголовная грамотность, и более-менее рифмованный стих может сочинить каждый из нас, - отмечает Андрей Владимирович. - Об этом мы вспоминаем в дни перед юбилеями друзей и знакомых, не правда ли? А посты в соцсетях - это же очерки, только в усеченном виде. Но далеко не все стремятся писать стихи или рассказы постоянно. Что касается поэтов и прозаиков, которые создают художественные произведения, я бы сказал, что в Амурской области можно насчитать около пятидесяти человек в возрасте лет до тридцати пяти-сорока.

Из этого количества, добавляет руководитель МАЛО, с десяток могут стать хорошими писателями в общероссийском масштабе, если сохранят азарт в литературе и требовательность к себе.

- Но я далеко не обо всех знаю, - признается Андрей Коваленко. - Все-таки «молодежке» и двух лет еще нет. Каждый месяц в этом году я обязательно для себя открываю пару-тройку новых имен.

Конкурсная литература

Литературная молодежь Приамурья очень талантлива, уверен руководитель литературного объединения, а темы не слишком отличаются от тех, что затрагивали писатели прошлого: любовь, «почему у других лучше, чем у меня», философские размышления, ну и, конечно, природа и эмоции.

- Про это писали и сто лет назад, и пятьдесят. Другим языком, другими словами, другие люди. Но писали, - замечает Андрей Владимирович. - Понятное дело, что творческому человеку часто хочется писать про то место, где он живет, и про то время, в котором он существует. И это нормально.

При этом Андрей Коваленко условно делит современные произведения на две категории – «волнительные» и «конкурсные».

- Ненормально то, что у нас в городе и области очень любят круглые даты. И под них стараются приурочить выпуск «литературного альманаха всех-всех-всех», - делится наблюдениями он. - Под это отбирают стихи и рассказы соответствующей тематики. А вот молодежь современная по воле сердца не пишет, например, про войну. А если заставить, будет все плоско и постно, с большим количеством штампов, оставшихся после книг, фильмов и телепередач. Я часто встречаюсь с такими предисловиями: «Это я написала для конкурса про Благовещенск», «Это мы сделали для конкурса про Приамурье». И знаете, произведения тоже хороши. Вот только я, как главный редактор литературного портала amurpoet.ru, скажу, что «конкурсная литература» мне не нравится.

Однако «волнительные» стихи и рассказы встречаются, к радости членов литературного объединения, гораздо чаще и получаются лучше, потому что авторы пишут о том, что им близко и интересно.

Раньше было лучше?

Среди людей старшего поколения бытует мнение, что молодежь «пишет всякую ерунду». И темы у нынешних авторов «не те», и язык «не такой».

- Знаете, я вообще считаю, что о глупости современной молодежи говорят тоже не самые дальновидные люди, - уверенно отвечает на подобные выпады Андрей Коваленко. - С молодежью нужно просто работать. И - самое главное - не только учить, но и самому учиться! Раньше всегда все было лучше: и трава зеленее, и солнце ярче. А еще раньше были молодыми все те, кто сейчас немолод. Молодость - это пора всего самого яркого, пора, когда можно и нужно творить, придумывать новое, создавать идеи и продвигать их, приобретая опыт и материальный вес.

Все идеи придумываются в молодости, уверен руководитель литературного объединения. Даже последнее, за что берутся писатели, когда у них кончаются идеи, - мемуары - и то про молодость!

Конфликт поколений

Многие амурские писатели в возрасте до 40 лет помогают новичкам.

- Я вообще считаю, что, «когда мы едины, мы непобедимы», - признается Андрей Коваленко. - Участвовать в общественном молодежном движении стоит всем и по чуть-чуть, потому что одному невероятно тяжело. Особенно в литературе, где много подводных камней. И просто так прийти и написать бестселлер почти нереально.

Однако с писателями старшего поколения слишком сильный разрыв в возрасте - 20-30 лет, и, несмотря на все попытки «подружить» эти группы, никаких качественных и постоянных проектов создать пока не получилось, а встречи были разовые.

- Слишком разный язык общения, а потому и литература, разное мировоззрение, - объясняет руководитель МАЛО. - Это большая проблема.

Возникает конфликт поколений: с одной стороны - молодежь с их «Да я все знаю, мои идеи прогрессивны», с другой - старшее поколение и «Я все знаю, я столько повидал». Это могли бы сгладить писатели 35-50 лет, которых почти нет в «тусовке».

- Что касается меня, не скажу, что за мной гоняются с томами записанных наставлений и советов, - добавляет Андрей Владимирович. - Но время от времени высказывают какие-либо идеи да предложения. Я всегда слушаю критику, воспринимаю любые советы. Конечно, не всегда они могут быть реальны и осуществимы в наше время, в наших реалиях. С другой стороны, у молодых людей на то и голова на плечах, чтобы переваривать все и самим решать, как использовать.

А ещё благодаря пишущей молодежи можно не волноваться, что интерес к литературе и писательству когда-нибудь исчезнет, считает Андрей Коваленко.

- Талантлива ли амурская молодежь? Очень! Неимоверно! Конечно, не все. И не во всем. Каждый проявит себя в своем жанре, - заключает он. - Или не проявит… Но, знаете ли, в истории амурской литературы не было своих Булгакова или Есенина - пока не было. Молодые люди, которые хотят и будут работать, обязательно станут писателями, которыми мы будем гордиться!

КСТАТИ

Пишет и сам Андрей Коваленко. У руководителя МАЛО есть замыслы на пару десятков повестей и романов. Они в работе, в разной степени готовности.

- У меня сейчас три направления в художественной литературе: детская проза, научно-фантастическая проза и сатира/ирония. Заодно хочу выпустить большое исследование по футболу Амурской области, Дальнего Востока и Сибири. Думал, что сделаю все за пару лет. А уже накопилось данных и фотографий почти на 3 тысячи страниц, - рассказывает он.

И добавляет: что по итогу получится - задумывать и хвастать смысла нет.

- Но я в прошлом году вошел с повестью «Орден» в короткий список номинантов премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в номинации «Проза для детей». Лично я надеюсь, что все это только начало.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

«Читайте тех, кто вам нравится!»

Андрей Коваленко, руководитель Молодежного амурского литературного объединения (МАЛО):

- В первую очередь, совет: если у вас есть кто-то в социальных сетях, кто пишет стихи, вы их читаете, они вам нравятся - вот и читайте! Если вы хотите познакомиться со стихами амурчан, то рекомендую почитать Антонину Яхину, Татьяну Ярушину, Максима Седелкина, Марию Шишкину, Ксению Виноградову, Елизавету Шеломихину, Галину Панкрац.

Любителям фэнтези с «попаданцами» и превращениями посоветую Виктора Останина, Василия Кленина.

Если вас интересует художественная проза «по памятным приамурским местам», то позвольте порекомендовать людей старшего поколения: Анатолия Горохова, Валентину Кобзарь. Мне невероятно нравится проза Валерия Корниенко.

Если вы цените приключения, научную фантастику, то позвольте посоветовать себя. Правда, у меня большие произведения фантастики пока готовятся, но рассказов уже немало!

Вообще же всех авторов можно найти на портале amurpoet.ru и в нашей альманах-газете «NEOнлайн». Выпуски выходят ежемесячно.