Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 сентября 2021: в регионе привито больше 247 тысяч человек

За неделю заболели меньше 900 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На минувшей неделе зарегистрировано 885 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости 113,19 на 100 тысяч населения, что на 5,8% ниже уровня прошлой недели.
Распределение недельной статистики по административным территориям:
- г. Благовещенск – 309 случаев;
- г. Свободный – 97 случаев;
- г. Белогорск – 55 случаев;
- г. Зея – 49 случаев;
- г. Тында – 41 случай;
- Сковородинский район – 37 случаев;
- Тамбовский район – 34 случая;
- Зейский район – 33 случая;
- Октябрьский район – 33 случая;
- Благовещенский район – 29 случаев;
- г. Райчихинск – 23 случая;
- Константиновский район – 21 случай;
- Ивановский район – 19 случаев;
- Серышевский район – 16 случаев;
- Тындинский район – 16 случаев;
- Магдагачинский район – 13 случаев;
- Архаринский район – 12 случаев;
- Белогорский район – 11 случаев;
- Бурейский район – 9 случаев;
- Завитинский район – 7 случаев;
- Свободненский район – 6 случаев;
- Мазановский район – 4 случая;
- Ромненский район – 4 случая;
- Шимановский район – 3 случая;
- г. Шимановск – 2 случая;
- Михайловский район – 2 случая.
Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:
- ОРВИ – 72%
- пневмония –28%
- бессимптомная форма – 0%
Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:
88% заболевших – это взрослое население, из них:
- 30-49 лет – 35%
- 50-64 года – 24%
- старше 65 лет – 20%
- 18-29 лет –9%
- 0-17 лет – 12%
На прошедшей неделе зарегистрировано снижение заболеваемости на 5,3% среди детей от 0 до 17 лет. При этом отмечается рост в возрастных группах 1-6 лет на 14,3% и 15-17 лет на 11,8%.
Под медицинским наблюдением находится 1 761 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.
С нарастающим итогом проведено 1 304 142 исследования на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 420,0 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 413,3.
В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, привито более 247 тысяч человек.