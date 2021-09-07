Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 сентября 2021: в регионе привито больше 247 тысяч человек

За неделю заболели меньше 900 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На минувшей неделе зарегистрировано 885 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости 113,19 на 100 тысяч населения, что на 5,8% ниже уровня прошлой недели.

Распределение недельной статистики по административным территориям:

- г. Благовещенск – 309 случаев;

- г. Свободный – 97 случаев;

- г. Белогорск – 55 случаев;

- г. Зея – 49 случаев;

- г. Тында – 41 случай;

- Сковородинский район – 37 случаев;

- Тамбовский район – 34 случая;

- Зейский район – 33 случая;

- Октябрьский район – 33 случая;

- Благовещенский район – 29 случаев;

- г. Райчихинск – 23 случая;

- Константиновский район – 21 случай;

- Ивановский район – 19 случаев;

- Серышевский район – 16 случаев;

- Тындинский район – 16 случаев;

- Магдагачинский район – 13 случаев;

- Архаринский район – 12 случаев;

- Белогорский район – 11 случаев;

- Бурейский район – 9 случаев;

- Завитинский район – 7 случаев;

- Свободненский район – 6 случаев;

- Мазановский район – 4 случая;

- Ромненский район – 4 случая;

- Шимановский район – 3 случая;

- г. Шимановск – 2 случая;

- Михайловский район – 2 случая.

Ранжирование недельной заболеваемости по течению заболевания:

- ОРВИ – 72%

- пневмония –28%

- бессимптомная форма – 0%

Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:

88% заболевших – это взрослое население, из них:

- 30-49 лет – 35%

- 50-64 года – 24%

- старше 65 лет – 20%

- 18-29 лет –9%

- 0-17 лет – 12%

На прошедшей неделе зарегистрировано снижение заболеваемости на 5,3% среди детей от 0 до 17 лет. При этом отмечается рост в возрастных группах 1-6 лет на 14,3% и 15-17 лет на 11,8%.

Под медицинским наблюдением находится 1 761 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1 304 142 исследования на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 420,0 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 413,3.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, привито более 247 тысяч человек.