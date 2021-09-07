Полуторагодовалый ребенок погиб от удара током в Приамурье

Проверку начала прокуратура Фото: Прокуратура Амурской области

Вчера днем, 6 сентября, в Белогорске произошел трагический случай. От удара током погиб ребенок. Малышу было всего лишь 1,5 года.

В Следственном комитете Амурской области сообщают, что в Белогорске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

- 6 сентября в квартире одного из домов по улице Восточной в городе Белогорске полуторогодовалый ребенок получил удар электротоком и скончался, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, родители самостоятельно делали ремонт в квартире, при этом электрическая вилка осветительного прибора не до конца была вставлена в розетку. Мальчик, играя рядом, дотронулся до оголенных контактов и получил электротравму, не совместимую с жизнью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Свою проверку начала и прокуратура Белогорска. В ходе проверки специалисты выяснят обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних, законодательства об основах профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела.