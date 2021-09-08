Перекопанная столица, или Путь до работы длиною в час

Ремонт продолжает захватывать все новые и новые территории амурской столицы Фото: СУББОТИНА Татьяна

В областном центре продолжается ремонтная кампания, уже порядком поднадоевшая его жителям. Многие из них жалуются на пыль, перекрытия, постоянно меняющиеся маршруты автобусов - и на фоне этого перспектива увидеть улицы города отремонтированными радует уже чуть меньше, чем прежде.

Между тем ремонт продолжает захватывать все новые и новые территории амурской столицы. Рассказываем, какие дороги перекрыли за последнюю неделю и как поменялись схемы движения общественного транспорта.

От недели до месяца

До воскресенья, 12 сентября, останутся закрытыми две улицы: Северная и Богдана Хмельницкого.

По улице Северной из-за ремонта коммуникаций закрыт проезд на участке от улицы Трудовой до Кузнечной. По улице Б. Хмельницкого нельзя проехать между улицами Октябрьской и Северной. Там также идут работы по устройству инженерных сетей.

Еще несколько улиц оказались перекрыты практически на месяц - до 30 сентября.

В частности, движение ограничено на участке улицы Пушкина между Горького и Амурской. Здесь начали ремонтировать инженерные сети, на что требуется значительное время.

Также только в конце месяца планируется открыть улицу Мухина в промежутке между улицами Горького и Амурской. Ее перекрыли с 3 сентября, но для удобства автомобилистов оставили возможным проезд по улице Горького и по половине улицы Амурской.

Наконец, до 30 сентября закрытым будет участок улицы Горького между Пионерской и 50 лет Октября. Работы на этой улице повлияют не только на жизнь автомобилистов, но и на автобусные маршруты (см. «Вырежи и сохрани») - часть из них будет изменена. Причиной всему замена 250 метров теплосетей, ремонт водопровода и канализации.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Маршруты автобусов опять поменялись

Из-за перекрытий в Благовещенске корректируют схему движения общественного транспорта. В частности, ремонт на перекрестке Горького и Пионерской заставил сменить маршруты у автобусов № 4, 12, 15, 19, 20.

По информации администрации города, сейчас автобусы движутся следующим образом.

• Маршрут № 4. Улица Ленина - 50 лет Октября - Красноармейская - далее по утвержденному маршруту (в обоих направлениях).

• Маршрут 12. Улица Калинина - Амурская - Шевченко - Ленина - далее по утвержденному маршруту.

• Маршруты № 15, 19, 20. Улица 50 лет Октября - Амурская - Театральная - далее по утвержденному маршруту; в обратном направлении - улица Театральная - Октябрьская - 50 лет Октября (начальный и конечный остановочный пункт - «м-н «Благовещенск»).

Также на схемы движения повлияли работы на улице Ленина, которые добрались до участка от переулка Святителя Иннокентия до улицы Б. Хмельницкого. Из-за этого изменились маршруты № К, 2 (2А), 5, 7, 8, 11, 22, 26, 39, 16с, 41с.

С 6 сентября и до окончания ремонта перечисленные автобусы движутся по такой схеме:

Маршруты № 2 (2А), 5, 39. Улица 50 лет Октября - Ленина - Шевченко - Зейская - Мухина - Ленина - далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 7. Улица Амурская - Пионерская - Ленина - Шевченко - Зейская - Мухина - Ленина - далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № К. Улица Ленина - Шевченко - Зейская - Мухина - Ленина - далее по утвержденному маршруту.

Маршруты № 8, 26. Улица 50 лет Октября - Ленина - Шевченко - Зейская - Калинина - далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 22. Улица Калинина - Зейская - Шевченко - Амурская - 50 лет Октября - Ленина - Шевченко - Зейская - Калинина - далее по утвержденному маршруту.

Маршрут № 11. Улица Ленина - Шевченко - Зейская - Калинина - далее по утвержденному маршруту.

Маршруты № 16с, 41с. Улица Зейская - Мухина - Ленина - далее по утвержденному маршруту (начальный остановочный пункт расположен по нечетной стороне ул. Зейской между Калинина и Б. Хмельницкого, конечный остановочный пункт будет расположен по четной стороне ул. Зейской между Калинина и Б. Хмельницкого).