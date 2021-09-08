Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 сентября 2021: в области привито больше 258 тысяч человек

Медики со своей стороны прилагают максимальные усилия для обеспечения уверенных темпов вакцинации Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье проводится вакцинация против коронавирусной инфекции. Об этом на заседании Правительства сообщила глава минздрава Амурской области Светлана Леонтьева.

- По вакцинации от COVID-19. С начала прививочной кампании область получила 331820 доз вакцины от ковид. В ближайшее время ожидаем поставку еще 29180 комплектов препарата. Темпы вакцинации у нас в целом неплохие. Привито 258011 человек, это 71,1% от плана, - сообщила Светлана Леонтьева.

Она подчеркнула, что медики со своей стороны прилагают максимальные усилия для обеспечения уверенных темпов вакцинации.

Губернатор Приамурья обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость активизировать прививочную кампанию против новой коронавирусной инфекции.

- Понятно, что из-за ЧС и других объективных причин отдельные территории отстают от плана вакцинации. Но задачу эту никто не снимал. На сегодняшний день вакцины в регионе достаточно. Пока коллективный иммунитет не сформируется, коронавирус так и будет удерживать свои позиции. Нам нужно бросить все силы на иммунизацию населения, чтобы защитить здоровье амурчан от более, чем реальной угрозы, - напомнил Василий Орлов.

Тем временем, за минувшие сутки в области зарегистрировано 123 новых случаев коронавируса. У 89 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72%), у 33 – в виде пневмонии (27%), у 1 - в бессимптомной форме (1%). С нарастающим итогом зарегистрировано 32 767 случаев.

За сутки скончались 4 человека, показатель за весь период составляет 409 летальных исходов. Выписаны 46 человек. Всего побороть инфекцию смогли 26 886 амурчан.