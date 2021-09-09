Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 сентября 2021 3:24

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 сентября 2021: 55 амурчан выписаны за сутки

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 9 сентября 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Амурчан просят не забывать о мерах профилактики Фото: архив

Амурчан просят не забывать о мерах профилактики Фото: архив

В Амурской области 8 сентября диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился у 120 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 76 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (63%), у 44 – в виде пневмонии (37%). Общее число зараженных в регионе достигло 32 887.

Из больниц выписаны 55 пациентов, вылечившихся от коронавируса. За весь период этот показатель достиг 26 941 случай.

Новых летальных исходов не зарегистрировано. Их количество по0прежнему составляет 409.

Темп прироста за последние сутки – 0,4 %, показатель заболеваемости составляет 4206,33 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 225 182 человек, в том числе за последние сутки – 3 036.

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Амурской области 2020: последние новости