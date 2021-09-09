Отследить движение автобусов благовещенцы теперь могут в приложении 2ГИС

Каждый автобус в областном центре оборудован прибором навигации, который позволяет через спутник отслеживать его местоположение Фото: скриншот

Еще одно приложение поможет жителям Благовещенска отслеживать общественный транспорт. Узнать, где находится ближайший автобус нужного маршрута, теперь можно через приложение 2ГИС со смартфона.

Каждый автобус в областном центре оборудован прибором навигации, который позволяет через спутник отслеживать его местоположение. Эти данные передаются на сервер, обрабатываются и транслируются уже в приложении.

- Раньше следить за движением общественного транспорта в Благовещенске можно было на сайте 2gis.ru, теперь эта возможность появилась и в мобильном приложении: это удобно, телефон всегда под рукой, - отмечает директор 2ГИС в Благовещенске Екатерина Киренцова. – Практически все автобусы уже подключены к спутниковому мониторингу транспорта, и мы договорились с Региональным навигационно-информационным центром по Амурской области о передаче данных в 2ГИС. Мы видим, что функция востребована, ею уже пользуются. Сейчас могут быть небольшие расхождения в отображении транспорта на карте и его реальным местоположением – это связано с техническими нюансами обработки информации сервером. В скором времени рассчитываем эти неточности устранить.

Екатерина Киренцова также добавила, что в связи с ремонтными работами на улично-дорожной сети Благовещенска в приложении ежемесячно обновляются схемы движения маршрутов.

Для того, чтобы воспользоваться функцией отслеживания общественного транспорта, необходимо установить приложение 2ГИС на свой смартфон или обновить, если оно у вас уже есть.

Если нужен конкретный маршрут, наберите его номер в строке поиска и приложение откроет карточку маршрута, покажет его линией на карте. Увеличьте нужный участок карты, чтобы увидеть, где именно сейчас движется транспорт этого маршрута.

Если вы ищете, как доехать до нужного места, то нажмите на кнопку поиска проезда, задайте начальную и конечную точки маршрута. Выберите подходящий вариант проезда. Приложение откроет его карточку и покажет маршрут линией на карте. Увеличивайте нужный участок карты, чтобы увидеть, где именно сейчас находятся автобусы из выбранного варианта проезда.

Отследить местоположение автобусов интересующего маршрута, а также через какое время и на какую остановку они придут, возможно при помощи мобильных приложений «Умный транспорт», «Go2bus».